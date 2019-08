Trịnh Tú Trung gặp siêu sao võ thuật Hồng Kim Bảo

Trịnh Tú Trung cho biết theo kế hoạch ban đầu, phim điện ảnh Ngôi nhà bươm bướm do anh sản xuất và góp mặt với một vai phụ cũng nhận được lời mời từ BTC của Malaysia Golden Global Awards 2019. Tuy nhiên do lý do khách quan, bộ phim vắng mặt ở phút chót. Phim sẽ ra rạp Việt Nam từ 30/8, do Thành Lộc, Quang Minh, Liên Bỉnh Phát, Hoàng Yến Chibi đóng chính.