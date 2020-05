Trịnh Sảng không đóng 'Hoàn Châu cách cách' vì sợ rụng tóc 0 Từng được mời thử vai trong 'Hoàn Châu cách cách' bản làm lại, Trịnh Sảng không dám tham gia vì sợ tóc giả trong phim làm cô rụng tóc.

Tham gia một show truyền hình gần đây, Trịnh Sảng tiết lộ lý do không dám nhận vai trong Tân Hoàn Châu cách cách: "Lý do rất đơn giản thôi. Tóc tôi vốn đã không được dày. Nếu đóng phim cổ trang, ngày ngày đội tóc giả và mũ thời xưa, tóc tôi sẽ càng rụng nhiều hơn. Tôi nghĩ phải trân quý mái tóc của mình". Đó cũng là lý do mà sau nhiều năm vào nghề, cô đóng chủ yếu phim hiện đại, rất hiếm khi góp mặt trong phim cổ trang. Nữ diễn viên cho biết Hoàn Châu cách cách bản gốc (Triệu Vy, Lâm Tâm Như đóng) là phim thần tượng đầu tiên cô xem lúc nhỏ.

Trịnh Sảng kể về chuyện từ chối đóng Tân Hoàn Châu cách cách trên truyền hình.

Mặc dù từ chối đóng Tân Hoàn Châu cách cách, Trịnh Sảng được đặt câu hỏi giả thiết: cô muốn đóng vai nào nếu tham gia phim. Nữ diễn viên cho hay đó là nhân vật hoàng hậu. Cô giải thích Hạ Tử Vy quá hiền lành nên phải chịu khổ. Nhân vật này lại nhiều thoại, nói nhiều thơ cổ, rất khó học thuộc. Còn Tiểu Yến Tử thì đất diễn nhiều quá, lại hay bị tống vào lao tù, không phù hợp với cô.

Trịnh Sảng thích nhất tuyến vai hoàng hậu trong Hoàn Châu cách cách vì được đeo đồ bảo vệ móng tay dài: "Tôi muốn đeo đồ bảo vệ móng đó". Sau khi tâm sự của Trịnh Sảng lên sóng, nhiều cư dân mạng Trung Quốc chỉ trích cô thiếu đạo đức nghề nghiệp và tinh thần cống hiến của diễn viên, cho rằng cô sợ cực khổ.

Trịnh Sảng sinh năm 1991. Cô nổi tiếng từ vai Sam Thái trong phim đầu tay - Cùng nhau ngắm mưa sao băng (Vườn sao băng phiên bản Trung Quốc). Sau này, cô góp mặt trong các phim ngôn tình Cổ kiếm kỳ đàm, Vẫn cứ thích em, Yêu em từ cái nhìn đầu tiên... Tuy được săn đón trong giới phim ảnh, Trịnh Sảng gây tranh cãi về diễn xuất lẫn đời tư, hay phát ngôn vạ miệng.

Phong Kiều (Theo HK01)