Trang cuối trong nhật ký của Sulli 0 Hàn QuốcCảnh sát công bố tìm được cuốn sổ ghi chép những suy nghĩ thường ngày của Sulli, trang viết cuối chỉ có hai chữ 'đau khổ'.

Cuốn sổ tương tự một cuốn nhật ký nhưng không viết thường xuyên, được cảnh sát tìm thấy chiều 14/10 khi khám nghiệm hiện trường ngôi nhà hai tầng mà Sulli sống. Cảnh sát cho biết một ghi chú dài được viết vào những ngày gần đây, có nội dung tiêu cực. Một quan chức cảnh sát thông báo họ sẽ không công bố nội dung cuốn sổ này.

Cựu thành viên nhóm f(x) sống một mình trong nhà vườn ở Jeong-gu, Seongnam. Không có di thư để lại, cũng không có dấu vết xâm nhập từ bên ngoài trước khi cô chết. Trước đó cô sống cùng anh trai. Sulli từng nói: "Nếu ai đó sống trong nhà với tôi, tôi có thể dựa vào họ về mặt tinh thần".

Theo Sở cảnh sát Seongnam, Gyeonggi-do, quản lý của nữ ca sĩ nói: "Bản thân Sulli cũng từng rất lo sợ về chứng trầm cảm của cô ấy". Gia đình cho biết thêm gần đây trông cô khó khăn hơn nên họ thường gọi điện, mong cô chuyển về sống cùng người thân. Do đó, cảnh sát nghi ngờ nữ diễn viên đã đưa ra lựa chọn cực đoan vì bệnh trầm cảm. Tuy nhiên, họ quyết định khám nghiệm tử thi vào ngày 16/10 để tìm ra nguyên nhân chính xác của cái chết. Ngoài ra, lịch sử y tế của Sulli cũng đang được xác nhận.

Sulli trong cuốn sách ảnh Sulli - Love, myself chụp ở Berlin (Đức) năm 2018.

Theo tờ JoongAng Ilbo, bệnh tình của Sulli đã có chuyển biến lớn và cô thường chia sẻ về nó khi làm MC chương trình The Nights of Hate Comments của đài JTBC, một show thực tế có format cả host lẫn khách mời phải đối diện với những bình luận ác ý về mình. Cô từng nói trên The Nights of Hate Comments: "Con người thật của Choi Jin-ri (tên thật của Sulli) là bóng tối, nhưng vì là một người nổi tiếng, Sulli thường giả vờ với vẻ bề ngoài tươi sáng".

Ngày phát hiện thi thể Sulli, lẽ ra cô phải có mặt tại trường quay The Nights of Hate Comments. Nhà sản xuất không liên lạc được, nên họ đã ghi hình mà không có sự tham gia của nữ nghệ sĩ 9X.

Diệp Tử (Theo JoongAng Ilbo)