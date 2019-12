Trấn Thành giành giải Nam chính xuất sắc 0 Danh hài Trấn Thành đoạt ngôi Nam diễn viên chính xuất sắc tại LHP Việt Nam lần thứ 21 nhờ vai diễn trong phim 'Cua lại vợ bầu'.

Tại hạng mục này, anh chiến thắng Quách Ngọc Ngoan của Người bất tử, Liên Bỉnh Phát của Song lang. Vì vướng việc riêng, Trấn Thành vắng mặt tại lễ trao giải tối 27/11, đạo diễn Nhất Trung của phim Cua lại vợ bầu nhận giải thay anh.

Trấn Thành trong phim "Cua lại vợ bầu".

Ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc, vai gái quê Hiểu Phương trong Tháng năm rực rỡ mang lại giải thưởng thứ ba cho Hoàng Yến Chibi, sau giải Ngôi Sao Xanh và Cánh Diều Vàng. Vắng mặt tại đêm trao giải, Hoàng Yến cho hay cô rất bất ngờ vì Tháng năm rực rỡ một lần nữa mang về cho cô thành tích mới: "Cảm xúc này rất khó tả. Tôi nhớ lại cũng thời gian này năm ngoái, bộ phim đã giúp tôi được công nhận là diễn viên thực thụ".

Nhà sản xuất Ngô Thanh Vân cùng đạo diễn Leon Lê lên nhận giải Bông sen vàng cho phim xuất sắc dành cho "Song lang". Ảnh: Maison de Bil.

Vượt qua 16 phim truyện dự thi, giải lớn nhất - Bông sen vàng cho phim xuất sắc thuộc về Song lang. Sau hơn một năm ra mắt, Song lang liên tục gặt hái thành tựu trong nước và quốc tế. Bông sen bạc thuộc về Hai Phượng, Truyền thuyết về Quán Tiên, Cua lại vợ bầu. Chú ơi đừng lấy mẹ con do Kiều Minh Tuấn và An Nguy đóng chính giành giải Phim được khán giả yêu thích nhất. 100 ngày bên em do Jun Phạm, Khả Ngân đóng chính nhận bằng khen của Ban giám khảo.

Giải thưởng Phim xuất sắc - Bông sen vàng: Song lang

Bông sen bạc: Hai Phượng, Truyền thuyết về Quán Tiên, Cua lại vợ bầu

Bằng khen: 100 ngày bên em

Phim được khán giả yêu thích nhất: Chú ơi đừng lấy mẹ con Nam diễn viên phụ xuất sắc: Isaac - phim Song lang

Nữ phụ xuất sắc: Cát Vi - phim Hai Phượng

Đạo diễn xuất sắc: Leon Lê - phim Song lang

Phong Kiều