Trần Hào, Đằng Lệ Minh quay phim sau chấn thương

Tháng 12/2019, trong chuyến du lịch tới Nhật Bản trượt tuyết, Đằng Lệ Minh không may bị ngã cầu thang, dẫn đến gãy xương sườn. Tuy vết thương chưa hoàn toàn lành lại, cô đã trở lại đóng phim từ tháng trước. Thấy nhiều người lo lắng vì mình mang giày cao gót, nữ diễn viên trấn an mọi người rằng cô đang hồi phục tốt, chỉ hơi khó khăn trong một vài động tác. Cô cũng kể thêm, đoàn phim cắt bớt các cảnh quay hành động để đảm bảo an toàn cho cô. Dù vậy, Đằng Lệ Minh vẫn mong muốn được thực hiện các cảnh đánh võ trên màn ảnh.