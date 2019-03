Trà Ngọc Hằng ngẫu hứng đàn hát trong sự kiện

Trà Ngọc Hằng vừa tổ chức buổi ra mắt thương hiệu dược mỹ phẩm Hàn Quốc do cô mang về Việt Nam. Trước khi chương trình bắt đầu, nữ ca sĩ ngẫu hứng chiêu đãi khách mời một tiết mục văn nghệ do cô thể hiện. Trà Ngọc Hằng khoe giọng hát mộc mạc với ca khúc bolero 'Vùng lá me bay'.