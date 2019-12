Trà My tát bạn diễn 'nổ đom đóm' 0 Hà NộiNghệ sĩ Trà My thẳng tay đánh Trịnh Minh Dũng khi quay 'Giấc mộng quan trường' để bạn diễn có cảm giác thật lúc nhập vai lý trưởng.

Lấy bối cảnh làng quê Bắc bộ thời phong kiến, Giấc mộng quan trường của đạo diễn Linh Đồng xoay quanh cuộc tranh đua quyền chức giữa những nhân vật điển hình như tri phủ, quan huyện, lý trưởng. Vào vai tên lý trưởng tham lam nhưng nhu nhược, diễn viên Trịnh Minh Dũng có dịp Bắc tiến và đóng cặp với nghệ sĩ Trà My.

Nghệ sĩ hài Trà My chuyên trị vai chanh chua. Ở bộ phim này chị hóa thân vợ lý trưởng, thường xuyên bất mãn với tính cách yếu đuối, bạc nhược của chồng.

Nghệ sĩ Trà My và Trịnh Minh Dũng trên trường quay.

Nhiều tình huống hài hước được Trà My tiết lộ trong buổi họp báo giới thiệu phim hôm 19/12. Chị kể những lần đánh Trinh Minh Dũng đến "tối tăm mặt mũi" vì đàn em đề nghị được tương tác thật. Trong hoạt cảnh hai vợ chồng rượt đuổi, dưới trời mưa lớn, Trà My cầm đòn gánh phang nhẹ vào người bạn diễn nhưng anh thủ thỉ "cứ đánh mạnh cho có cảm giác". Lúc ghi hình lý trưởng đang say giấc thì vợ đánh thức vì ngoài sân có cháy lớn, Trà My tát Trịnh Minh Dũng đến lần thứ ba mới được đạo diễn hô "đạt".

Là một trong hai nghệ sĩ miền Nam góp mặt trong phim (cùng với nghệ sĩ Trung Dân), ban đầu, Trịnh Minh Dũng lo lắng vì chất giọng khác biệt có thể khiến khán giả thấy khó hiểu. Anh khắc phục bằng cách tham khảo kỹ các từ địa phương, khi diễn luôn chú ý nói rành mạch. "Tôi lo lắng vì cách diễn hài miền Nam đã ngấm vào máu liệu có thể hòa quyện với lối hài của anh chị em nghệ sĩ ngoài này hay không?", anh nói. Tuy nhiên khi làm việc nam diễn viên thấy tâm đắc với cách làm nghệ thuật chăm chỉ, sáng tạo của các diễn viên hài miền Bắc và quý mến đạo diễn Linh Đồng nên quá trình ghi hình bộ phim diễn ra thuận lợi.

Tại họp báo, diễn viên Thanh Hương chia sẻ lịch làm việc những ngày cận Tết của cô rất bận rộn. Tuy nhiên vì yêu thích đề tài hài dân gian nên khi được mời, nữ diễn viên vui vẻ góp mặt. Thanh Hương vào vai vợ tri phủ (Trung Dân đóng) - người đàn bà trẻ đẹp sống bên ông chồng khôn lỏi, mưu mẹo. Lời thoại thâm thúy cùng biểu cảm hài hước của từng nhân vật, theo Thanh Hương, sẽ là yếu tố gây cười cho khán giả.

Trà My trong hoạt cảnh giúp chồng chạy chức ở cửa tri huyện (NSND Tiến Đạt đóng).

Đạo diễn Linh Đồng cho hay nhiều vấn đề thời sự nổi cộm trong năm 2019 như vụ cháy công ty Rạng Đông, sự cố nước bẩn ở Hà Nội sẽ được lồng ghép một cách hài hước, dí dỏm. "Tôi và biên kịch đều kỳ vọng những chi tiết như thói hư tật xấu của quan chức phong kiến, tính sợ vợ, tật xu nịnh... dù không mới vẫn đủ để khiến người xem cười", anh chia sẻ.

Bộ phim quy tụ dàn diễn viên quen mặt như NSND Tiến Đạt vai tri phủ, NSƯT Giang Còi vai thầy lang, NSƯT Hồ Phong vai bá hộ, nghệ sĩ Thanh Tùng vai quan khâm sai, MC Thùy Linh vai vợ bá hộ, diễn viên Trọng Lân vai con trai tri huyện... dự kiến ra mắt khán giả dịp Tết nguyên đán 2019.

Lam Trà