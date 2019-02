Tổng thống Trump giành giải Mâm Xôi Vàng

Kết quả giải Mâm Xôi Vàng 2019 Phim dở nhất: Holmes & Watson Nữ diễn viên chính dở nhất: Melissa McCarthy - phim The Happytime Murders and Life of the Party Nam diễn viên chính dở nhất: Donald J Trump - phim Death of a Nation và Fahrenheit 11/9 Nam diễn viên phụ dở nhất: John C Reilly - phim Holmes & Watson Nữ diễn viên phụ dở nhất: Kellyanne Conway - phim Fahrenheit 11/9 Kịch bản dở nhất: Fifty Shades Freed