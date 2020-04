Tom Cruise hai lần bị ảnh hưởng vì Covid-19 0 Sau lần hoãn quay 'Điệp vụ bất khả thi 7', Tom Cruise tiếp tục bị lùi lịch chiếu bom tấn 'Top Gun 2', để bảo vệ sức khỏe của cộng đồng.

Tài tử 57 tuổi viết trên Twitter: "Tôi biết rất nhiều khán giả đã chờ đợi 34 năm. Thật không may, việc này sẽ phải kéo dài lâu hơn chút nữa. Top Gun: Maverick sẽ được dời xuống tháng 12. Ở nhà an toàn nhé, mọi người". Theo kế hoạch ban đầu, bộ phim hành động được ra mắt vào tháng 7/2020. Nhưng do diễn biến phức tạp của dịch bệnh, phim bị lùi chiếu năm tháng.

Tom Cruise trong Top Gun: Maverick (trái) và Top Gun với khoảng cách 34 năm.

Top Gun: Maverick là phần 2 của phim Top Gun ra mắt năm 1986. Trở lại với vai phi công Pete Mitchell (mật danh Maverick), Tom Cruise tiếp tục tự mình thực hiện hàng loạt cảnh hành động mạo hiểm. Anh tiết lộ phim có nhiều điều anh chưa từng trải nghiệm. Trailer ra mắt tháng 7 năm ngoái cho thấy, phim xoay quanh cuộc sống của Pete Mitchell sau hơn 30 năm phục vụ trong quân đội, có nhiều cống hiến nhưng không được thăng chức, an phận với chức danh đại úy. Lý giải về điều này, Maverick nói: "Đó là bí ẩn đời tôi". Đây có thể sẽ là nội dung chính trong phim.

Trailer Top Gun: Maverick Trailer Top Gun: Maverick

Top Gun: Maverick hoãn chiếu là lần thứ hai Tom Cruise bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Cuối tháng 2, đoàn phim Điệp vụ bất khả thi 7 (Mission: Impossible 7) hủy bỏ lịch quay tại Italy, khi quốc gia châu Âu này bùng phát dịch. Nửa tháng sau, tài tử cùng êkíp chuyển sang Anh làm việc trong phim trường.

Xem thêm: Tom Cruise quay cảnh mạo hiểm cho Điệp vụ bất khả thi 7

Ngoài hai dự án của Tom Cruise, nhiều phim Hollywood khác cũng chịu ảnh hưởng bởi Covid-19. Spider-Man 3 chưa thể bấm máy. The Batman phiên bản Robert Pattinson đóng chính tạm dừng làm việc. Điệp viên 007 bản mới dời lịch chiếu từ tháng 4/2020 xuống tháng 11/2020. A Quiet Place 2 lùi chiếu từ tháng 3/2020 xuống tháng 9/2020. Wonder Woman 2 lùi chiếu từ tháng 5/2020 xuống tháng 8/2020. Hoa Mộc Lan, Black Widow đều chưa có lịch chiếu mới.

Phong Kiều (Theo Metro)