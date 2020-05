Tom Cruise có thể quay phim trên vũ trụ 0 Tài tử Tom Cruise được cho là sẽ phối hợp cùng tỷ phú Elon Musk thực hiện một dự án phim điện ảnh với bối cảnh ngoài không gian thực sự.

Hôm 4/5, nguồn tin tiết lộ Tom Cruise đang nghiên cứu hợp tác cùng tập đoàn Space X và Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA). Nếu khả thi, đây sẽ là dự án phim phiêu lưu - hành động đầu tiên ghi hình bên ngoài Trái đất. Bộ phim được khẳng định độc lập với thương hiệu Điệp vụ bất khả thi và tạm thời chưa được gắn với một hãng sản xuất nào.

Tom Cruise trong phim ĐIệp vụ bất khả thi.

Trang Deadline dự đoán Tom Cruise có thể được lưu danh trong sách kỷ lục của Hollywood, khi lái tàu vũ trụ do công ty của Elon Musk thiết kế. Đây cũng không phải lần đầu tỷ phú người Mỹ dấn thân vào điện ảnh. Năm 2005, anh từng ghi tên mình cuối phim Thank You for Smoking với vai trò nhà sản xuất.

Tỷ phú Elon Musk.

Tom Cruise là một trong những tài tử liều lĩnh của màn ảnh quốc tế. Anh tự thực hiện nhiều cảnh quay mạo hiểm trong các bom tấn, dù không ít lần bị thương. Trang Deadline viết về Tom Cruise: "Chẳng có nam chính nào thường xuyên đặt mình vào tình huống nguy hiểm như Tom Cruise. Cùng lắm là có Thành Long cạnh tranh với anh ấy".

Gần đây nhất, Tom cống hiến những màn trình diễn ngoạn mục trên màn ảnh với Điệp vụ bất khả thi 6. Năm nay, anh dự kiến ra mắt phần 2 của phim Top Gun. Hồi tháng 3, Điệp vụ bất khả thi 7 của anh gặp trục trặc vì Covid-19, phải hoãn lịch quay trong nửa tháng và lùi lịch phát hành sang năm sau.

Phong Kiều (Theo Deadline, Indiewire)