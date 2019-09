Tóc Tiên yêu Hoàng Touliver 0 Ca sĩ Tóc Tiên lần đầu xác nhận mối quan hệ tình cảm với producer Hoàng Touliver sau gần 4 năm yêu trong bí mật.

Đại diện của Tóc Tiên chia sẻ với Ngoisao.net, nữ ca sĩ không chủ ý chọn lúc này để công khai chuyện tình cảm mà chỉ trả lời khi được truyền thông đặt câu hỏi. Trước đó, Tiên không giấu giếm mối quan hệ với Hoàng Touliver, nhưng chưa sẵn sàng chia sẻ với báo chí. Thời gian qua, nữ ca sĩ hạn chế xuất hiện, chỉ đi diễn rồi về nhà để chuẩn bị cho sản phẩm sắp ra mắt. Cô chưa tiết lộ kế hoạch cụ thể về đám cưới, hiện tại vẫn dành thời gian và sự tập trung cho công việc.

Tóc Tiên và bạn trai Hoàng Touliver.

Tóc Tiên và Hoàng Touliver bén duyên khi làm việc chung trong chương trình The Remix 2015. Kể từ đó tới nay, cả hai đồng hành trong công việc và cuộc sống nhưng chưa một lần thừa nhận chuyện hẹn hò. Tóc Tiên cho biết cô và bạn trai kín tiếng vì những lý do liên quan đến gia đình. Tuy không công khai yêu đương nhưng những người yêu mến Tiên - Touliver vẫn đồn họ là một cặp do thường xuyên xuất hiện chung và sát cánh trong nhiều sự kiện quan trọng.

Trong 4 năm yêu nhau, cặp đôi từng vài lần chia tay rồi hàn gắn. Tóc Tiên cho biết cô thay đổi tích cực kể từ khi quen Hoàng Touliver và anh cũng là người mang đến cô nhiều ý tưởng, cảm hứng âm nhạc. Chàng producer góp vai trò quan trọng trong việc hình thành phong cách và xây dựng hình ảnh cá tính hiện tại của bạn gái. Cả hai ăn ý trong công việc, được yêu mến bởi tài năng và đời tư kín đáo.

Tóc Tiên sinh năm 1989, từng tham gia sinh hoạt văn nghệ ở Nhà thiếu nhi TP HCM từ năm 4 tuổi và chính thức theo đuổi con đường ca hát năm 13 tuổi. Sau đó, cô sang Mỹ du học ngành Y và có hoạt động nghệ thuật tại hải ngoại thời gian này. Năm 2014, Tóc Tiên về nước hoạt động trở lại. Cô có nhiều ca khúc được yêu thích như Ngày mai, Có ai thương em như anh... Hoàng Touliver sinh năm 1987, là một DJ, nhà sản xuất âm nhạc.

Lam Trà