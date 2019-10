Tố My hát tặng bố mẹ nhân 30 năm ngày cưới 0 Tố My song ca Quang Lê bài hát 'Trọn nghĩa phu thê' để dành tặng cho bố mẹ nhân kỷ niệm 30 năm ngày cưới.

Tố My giới thiệu tiết mục đặc biệt này trong tập 20 của dự án Friday with bolero, phát sóng tối 25/10. Trọn nghĩa phu thê là ca khúc Tố My đặt hàng nhạc sĩ Phạm Hồng Biển sáng tác, làm món quà bất ngờ dành tặng cho bố mẹ. Vì biết mẹ là "fan ruột" của Quang Lê, Tố My quyết định mời đàn anh song ca. Nam ca sĩ cũng thường xuyên lui tới thăm hỏi và khá thân thiết với gia đình của Tố My.

"Ngọc nữ bolero" tiết lộ bố mẹ cô gắn bó với nhau 30 năm. Ngày trước, mẹ của Tố My là hoa khôi trong vùng. Còn bố cô nhờ khả năng đàn hát đã vượt qua nhiều "cây si" khác để lọt vào mắt xanh của bà. Sau này, Tố My được thừa hưởng cả nhan sắc và khiếu văn nghệ của bố mẹ. Họ trở thành chỗ dựa vững chắc cho cô trong cuộc sống lẫn con đường ca hát.

Bố mẹ của Tố My.

Dự án Friday with bolero được Tố My ra mắt vào giữa tháng 6/2019, sau một năm ấp ủ. Cô trình bày những ca khúc bolero nổi tiếng của nhạc sĩ Trúc Phương, Mai Châu, Phạm Thế Mỹ, Vũ Đức Sao Biển, Trần Tiến... Các sản phẩm trong dự án đều được êkíp nghiên cứu và thể hiện một cách mới lạ nhưng giữ màu sắc cổ điển của bolero. Trong dự án, Tố My cũng song ca cùng các nghệ sĩ khách mời: Quang Lê, Trường Tuấn, nghệ sĩ mù hát rong Xuân Hoà...

Tố My sinh năm 1991 tại Đà Nẵng, tốt nghiệp Đại học Luật TP HCM sau đó chuyển sang ca hát. Cô từng đoạt giải Á quân Solo cùng Bolero 2015, thể hiện thành công các bản Bolero như Duyên phận, Phải lòng con gái Bến Tre,...

Anh Tuấn