Tổ ấm 5 triệu USD của So Ji Sub 0 Hàn QuốcNgôi nhà So Ji Sub mua có giá khoảng 6,1 tỷ won (5 triệu USD), nằm trong Hannam The Hill, một trong những khu liền kề cao cấp đắt đỏ nhất Seoul.

Đại lý bất động sản tiết lộ, năm 2019, Jo Eun Jung và So Ji Sub cùng đến xem nhà. Cả hai có ý định chọn nơi này làm tổ ấm tân hôn. Tuy nhiên, khi đó, phía So Ji Sub phủ nhận và cho biết: "Còn quá sớm để nghĩ đến chuyện chuẩn bị cho đám cưới".

So Ji Sub và bà xã Jo Eun Jung.

Tổ ấm của So Ji Sub nằm trong quần thể hiện đại, sang trọng bậc nhất Seoul.

Đài MBC đã chia sẻ một số hình ảnh về nhà tân hôn của vợ chồng So Ji Sub - Jo Eun Jung. Villa nằm trong một quần thể phức hợp, với trung tâm fitness, bể bơi, sân golf, cùng nhiều tiện ích đẳng cấp 5 sao. Nơi này có nhiều ngôi sao sinh sống, như ca sĩ Lee Seung Chul, diễn viên Ahn Sung Ki, MC Lee Young Ja... Villa có một phòng khách lớn gấp đôi phòng khách của chung cư thường, một phòng thay đồ khoảng 30 m2... Tổng diện tích villa 300 m2.

Bên trong villa của So Ji Sub.

Hôm 7/4, So Ji Sub thông qua công ty quản lý xác nhận đã đăng ký kết hôn với MC đài SBS, Jo Eun Jung. Cặp đôi cho biết sẽ làm tiệc cưới nhỏ, giản dị, với sự góp mặt của người thân trong gia đình. Hai vợ chồng cũng quyên góp một khoản tiền hỗ trợ chống Covid-19. Xung quanh tin đồn "cưới chạy bầu", So Ji Sub phủ nhận. Hai người cũng cho biết chưa có kế hoạch đi du lịch trăng mật, do tình hình dịch bệnh chưa lắng xuống. So Ji Sub vẫn tiếp tục hoàn tất phim mới Alien.

So Ji Sub hôm 7/4 cũng gửi thư cho người hâm mộ. Anh viết: "Hôm nay, tôi đã bước vào một khởi đầu mới với người bạn đời của mình, với tư cách vợ chồng hợp pháp. Giờ đây, tôi muốn các bạn chào đón tôi với tư cách So Ji Sub, một diễn viên có trách nhiệm hơn và một người chủ gia đình. Có thể bạn ngạc nhiên trước tin tức kết hôn, nhưng đó là một quyết định quan trọng trong cuộc sống của tôi, vì thế tôi đã cân nhắc trong một thời gian dài. Hy vọng rằng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ và tin tưởng tôi".

So Ji Sub sinh năm 1977, là ngôi sao nổi tiếng Hàn Quốc, được biết đến với nhiều phim truyền hình, điện ảnh như Và em sẽ đến, Nữ thần của tôi, Mặt trời của chủ quân, Xin lỗi anh yêu em... Tài tử nhiều năm cống hiến trong làng giải trí nhưng chỉ mới trải qua một mối tình với người đẹp Kim Hyun Joo, khi đóng Giày thủy tinh cùng nhau. Trong khi đó, vợ So Ji Sub là phát thanh viên, dẫn chương trình... của SBS.

Nguyễn Hương (Theo News)