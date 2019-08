Tình duyên của các hoa hậu, á hậu Việt Nam 9 năm qua

Top 3 năm 2018: Nếu Hoa hậu Tiểu Vy và Á hậu 2 Thuý An giữ kín chuỵện tình cảm, Á hậu 1 Bùi Phương Nga công khai hẹn hò diễn viên Bình An vào dịp Valentine 2019. Cả hai có tình cảm từ trước khi người đẹp tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018. Á hậu yêu tất cả mọi thứ ở bạn trai từ ngoại hình đến tính cách. Trong cuộc sống thường ngày, cặp đôi xưng hô thân mật là 'cậu - mợ' và hiếm khi giận hờn vì luôn quan tâm, nhường nhịn nhau. Hiện Phương Nga - Bình An nỗ lực hoạt động nghệ thuật và thường xuyên sóng đôi tại các sự kiện.