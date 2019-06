Tình đồng giới vượt thị phi của các người đẹp Hollywood

Nữ diễn viên "Sex and the City" Cynthia Nixon (bên phải) kết hôn với nữ chính trị gia Christine Marinoni vào năm 2012. Họ đã có một tình yêu sâu sắc từ năm 2004. Hai người từng tuyên bố rằng, họ sẽ đợi cho đến khi nào hôn nhân đồng tính được chấp nhận tại New York thì mới làm đám cưới. Tháng 7/2011, thành phố này đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới và Cynthia Nixon vô cùng vui sướng khi có thể chính thức kết hôn với người bạn gái lâu năm. Cynthia và Christine Marinoni có chung một cậu con trai chào đời vào năm 2011 do Christine sinh hạ. Tổ ấm hạnh phúc của hai người luôn truyền cảm hứng cho nhiều người đồng tính nữ tại Mỹ.