Tiểu Vy và hai Á hậu đọ sắc

So với hai người đẹp còn lại, Á hậu 2 Nguyễn Thị Thúy An có phần im ắng hơn. Cô từng được đề cử dự thi Hoa hậu Quốc tế 2018 nhưng từ chối vì lý do sức khỏe. Sau một năm chuẩn bị kỹ lưỡng về ngoại hình lẫn các kỹ năng, người đẹp 22 tuổi chuẩn bị đến với đấu trường Hoa hậu Liên lục địa 2019 tổ chức tại Ấn Độ.