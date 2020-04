'Tiểu tam' và sao nhí phim 19+ bị chỉ trích 0 Đóng 'tiểu tam' trong 'Thế giới hôn nhân', Han So Hee bị ghét lây ngoài đời, còn cô bé Lee Ro Eun bị chê không phù hợp lứa tuổi nhân vật.

Hóa thân thành cô gái yêu mù quáng, phá hoại hôn nhân của người khác, Han So Hee được chú ý nhờ nhan sắc xinh đẹp, hơi giống Song Hye Kyo. Nhân vật của cô gây nhiều tranh cãi vì vừa đáng thương vừa đáng trách. Nữ diễn viên - người mẫu 26 tuổi tiết lộ, cô nhận nhiều lời nhắn miệt thị từ khán giả khi đóng vai này. Người nhà, bạn bè cũng trách móc cô. Lý do là mọi người xem phim quá nhập tâm, coi cô là nhân vật.

Đối với Han So Hee, "tiểu tam" Da Kyung là vai diễn nhiều dấu ấn và khó quên. Từ lúc bắt đầu quay phim vào năm ngoái, cô luôn bất ngờ khi nhìn thấy mình trong hình hài của nhân vật. Cô tự nhận giống Da Kyung ở sự quyết tâm, nhưng sống cởi mở, hướng ngoại, thích trò chuyện hơn nhân vật, hành xử lý tính thay vì cảm tính như Da Kyung.

Han So Hee (váy hồng) trong một cảnh của tập 7.

Ngoài "tiểu tam" Han So Hee, diễn viên nhí Lee Ro Eun cũng nhận bình phẩm tiêu cực dù mới xuất hiện từ tập 7. Sao nhí đóng vai Jenny, kết quả trong cuộc tình vụng trộm của nam chính Tae Oh và Da Kyung. Hai năm trước, khi cặp đôi rời khỏi thị trấn, Da Kyung đang mang bầu. Khán giả phán đoán, hiện tại con gái của họ chưa đầy hai tuổi. Nhiều người cho rằng Lee Ro Eun phổng phao hơn so với độ tuổi của nhân vật, chê trách đoàn phim tuyển diễn viên không hợp lý. Trên mạng xã hội Hàn Quốc, một số tài khoản cung cấp thông tin, bé Ro Eun sinh năm 2017, hiện tại ba tuổi.

Bé Lee Ro Eun bụ bẫm, lém lỉnh khi đóng con gái của Tae Oh và Da Kyung.

Sau khi loạt bình luận xuất hiện, mẹ của Lee Ro Eun đã lên tiếng phản hồi trên Instagram. Chị cho biết hưi vợ chồng đã rất chờ đợi xem con gái xuất hiện trên màn ảnh, trong lòng vừa xúc động vừa lo lắng. Nhưng họ không ngờ sau khi phim chiếu, bé Ro Eun vấp phải nhiều phản đối như vậy. Dù biết các bình luận không có ác ý, họ vẫn cảm thấy chạnh lòng.

Mẹ của Lee Ro Eun viết: "Một đứa trẻ thì có tội tình gì? Con bé chỉ đang đóng phim thôi mà, nó chưa biết gì cả. Làm ơn đừng buông những lời lẽ quá hà khắc". Chị chia sẻ thêm, con gái diễn xuất tự nhiên trong bốn, năm cảnh phim, trước êkíp mấy chục người mà không quấy khóc, sợ hãi là một việc chẳng dễ dàng. Chị hy vọng vai diễn của con trong Thế giới hôn nhân sẽ kết thúc thuận lợi, đồng thời gửi lời cảm ơn những người ủng hộ cô bé.

