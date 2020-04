'Tiểu tam' trong phim Hàn 19+

Thời làm việc ở quán bar, Han So Hee kết bạn với một nhiếp ảnh gia. Người này giúp cô thực hiện một bộ ảnh dùng làm hồ sơ cá nhân. Sau khi các tấm ảnh lan truyền, cô được chú ý trên mạng, nhận nhiều hợp đồng quảng cáo. Dù vậy, mục tiêu của So Hee vẫn là trở thành diễn viên. Mãi tới năm 2017, ý nguyện này của cô mới được thực hiện với vai phụ trong phim Reunited Worlds. Kế đó, cô đóng các phim Money Flower, 100 Days My Prince, After The Rain, Abyss. Thế giới hôn nhân (The World of The Married) là tác phẩm mới nhất của So Hee. Ở các phim này, cô chủ yếu vào vai cô gái hư hỏng.