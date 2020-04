'Tiểu tam' bị vạch mặt trong phim 19+ 0 Hai tập mới nhất của 'Thế giới hôn nhân' lập kỷ lục rating với màn trả thù của nữ chính dành cho người chồng phụ bạc và kẻ thứ ba.

Tập 5 của phim (chiếu tối 10/4) đạt rating 14,7% toàn Hàn Quốc và 16,1% tại Seoul. Tập 6 (chiếu tối 11/4) nâng thành tích lên 18,8% toàn Hàn Quốc và 21,4% tại Seoul. Trang giải trí Soompi ghi nhận từ khi phát sóng đến nay, Thế giới hôn nhân (The World of The Married) chưa bao giờ "hạ nhiệt". Nhờ hai tập mới nhất, bộ phim đã vượt mặt Itaewon Class (Tầng lớp Itaewon), trở thành tác phẩm có rating cao thứ hai của đài JTBC, chỉ xếp sau phim S.K.Y Catsle (Lâu đài trên không).

Kim Hee Ae đóng vai bác sĩ Ji Sun Woo bị chồng phản bội.

Hai tập phim này khép lại nửa đầu câu chuyện của series về đời sống vợ chồng. Ở tập 5, nữ chính Sun Woo (Kim Hee Ae đóng) cố tình đưa chồng là Tae Oh (Park Hae Joon đóng) tới nhà của "tiểu tam" Da Kyung (Han So Hee đóng) ăn cơm, vạch mặt chuyện tình vụng trộm của họ trước mặt bố mẹ Da Kyung. Vợ chồng Sun Woo và Tae Oh chính thức đối mặt với kiện tụng ly hôn, còn Da Kyung thì nhận lấy đau khổ khi bị gia đình phản đối yêu Tae Oh.

Thế giới hôn nhân tập 5 cut Cảnh phim nữ chính vạch mặt "tiểu tam".

Để thu thập chứng cứ ngoại tình và chiếm đoạt tài sản của chồng, Sun Woo đã dùng tới nhiều cách, gồm cả việc "quan hệ" với người đàn ông thích cô để lợi dụng anh ta, thậm chí dùng tới những thủ đoạn không chính đáng. Ở tập 6, nữ bác sĩ gài bẫy Tae Oh, nói dối rằng cô đã giết con trai, làm anh nổi giận đánh đập cô. Khi con trai chứng kiến chuyện này, Tae Oh buộc phải ký vào đơn ly hôn, rời khỏi nhà và bị cách ly khỏi con trong hai năm.

Thế giới hôn nhân tập 6 cut Cảnh Tae Oh đánh vợ.

Sun Woo tưởng rằng trả thù Tae Oh và đẩy anh ta ra khỏi cuộc đời mình sẽ làm cô thanh thản và hạnh phúc. Thực tế, cô vẫn giăng mắc nỗi buồn trong lòng. Và khi thời hạn hai năm kết thúc, cô bắt đầu lo sợ khi chồng cũ trở về với âm mưu trả thù.

Tập 5 và 6 của Thế giới hôn nhân liên tục tạo cao trào trong mâu thuẫn giữa Sun Woo và Tae Oh, cùng những màn "rượt đuổi", thách thức về tâm lý giữa Sun Woo và các tuyến vai phụ. Mức độ bạo lực tăng dần trong hai tập phim này. Hai diễn viên chính Kim Hee Ae và Park Hae Joon vào vai xuất sắc, thể hiện vẻ điên loạn của nhân vật trong các cảnh tâm lý nặng. Tuy nhiên, nhịp phim quá nhanh khiến nhiều sự việc được giải quyết quá đơn giản và không thỏa đáng. Từ tập 7, phim bước sang nửa sau câu chuyện với cuộc đấu trí mới giữa hai nhân vật chính. Phim lên sóng tối thứ sáu và thứ bảy hàng tuần.

Phong Kiều (Theo Soompi)