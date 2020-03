'Tiếng gọi nơi hoang dã' chuyển thể thành phim 0 Phiên bản điện ảnh của 'Tiếng gọi nơi hoang dã' sẽ khởi chiếu tại Việt Nam từ 21/2.

Trailer Tiếng gọi nơi hoang dã Trailer phim Tiếng gọi nơi hoang dã

Bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên 'The Call of The Wild' của nhà văn Jack London, kể về cuộc đời chú chó Buck. Đang có cuộc sống yên ổn của một chú chó nhà, Buck bị bắt đi và làm chó kéo xe cho con người ở vùng Alaska lạnh giá. Khi gặp được người đàn ông nhân hậu John Thornton, Buck được cứu sống và cùng ông bước vào chuyến phiêu lưu khám phá thiên nhiên.

Harrison Ford bên chú chó kỹ xảo trong phim Tiếng gọi nơi hoang dã.

Tôn trọng nguyên tác văn học, Tiếng gọi nơi hoang dã tôn vinh mối quan hệ giữa con người và động vật, tinh thần quả cảm, trung thành, vượt khó trước thử thách. Không đơn thuần là chủ nhân và vật nuôi, ông Thornton và Buck còn là bạn đồng hành, tri kỷ. Đoạn trailer cũng hé lộ nhiều đại cảnh thiên nhiên hùng vĩ và đẹp đẽ trải dài trong phim.

Đảm nhận vai John Thornton là tài tử gạo cội Harrison Ford, người từng nổi tiếng với loạt phim Star Wars, Raiders of The Lost Ark... Là người yêu động vật, từng nuôi nhiều chú chó với tính cách khác nhau, ông mang tình cảm thật của mình dành cho loài động vật trung thành này từ đời vào phim. Trong khi đó, chú chó Buck trên màn ảnh là sản phẩm của công nghệ máy tính CGI. Phim còn có sự góp mặt của các ngôi sao Dan Stevens, Omar Sy, Karen Gillan, Bradley Whitford và Colin Woodell.

Phong Kiều