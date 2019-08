Tia Hải Châu đóng MV cùng bạn trai Lê Thiện Hiếu

Tia Hải Châu sinh năm 1993, từng chiến thắng cuộc thi 'The winner is' 2013, là ca sĩ Việt đầu tiên ký hợp đồng cùng hãng thu âm quốc tế Universal Music. Người yêu của nữ ca sĩ là Lê Thiện Hiếu, sinh năm 1995, chuyển giới từ nữ sang nam, nổi tiếng nhờ ca khúc 'Ông bà anh'. Họ gặp nhau tại chương trình 'Sing my song' 2016 khi cùng thuộc đội HLV Lê Minh Sơn.