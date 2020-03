Thuỳ Anh chấp nhận bị khán giả ghét 0 Tiếp tục đóng phản diện trong phim 'Tình yêu và tham vọng' của đạo diễn Bùi Tiến Huy, Thuỳ Anh không sợ bị khán giả ghét hay 'ném đá'.

Nữ diễn viên vào vai Ánh, luôn cảm thấy mình bị so sánh và không được công nhận nên đem lòng ghen tỵ với chị gái là Linh do Diễm My 9X đóng. Bề ngoài ngang ngược nhưng ẩn sâu bên trong Ánh là mặc cảm, tự ti vì cảm giác thiếu tình thương. Cô lúc nào cũng cảm thấy cô đơn, chỉ có một mình.

Thuỳ Anh trong phim "Tình yêu và tham vọng".

Thuỳ Anh từng được gọi là "diễn viên bị ghét nhất phim Cả một đời ân oán" vì vào vai phản diện. Lần này, cô tự thấy nhân vật của mình còn đáng ghét hơn. Nữ diễn viên cũng đã chuẩn bị tinh thần cho việc bị khán giả chửi hoặc "ghét lây" khi phim lên sóng. Cô không bận tâm đến phản ứng của người xem mà chỉ áp lực nếu mình không thể hiện được đúng tính cách và bản chất của nhân vật trên phim. "Đã là diễn viên, tôi chấp nhận dấn thân ở những vai diễn khó, thậm chí có thể bị khán giả ném đá, quay lưng. Nếu cứ nằm mãi trong vòng an toàn hay chỉ đóng vai công chúa, bánh bèo nhẹ nhàng thì nhàm chán lắm... Phải thử sức thì mới biết mình đang ở đâu, thiếu sót điều gì để khắc phục, phát triển", Thuỳ Anh nói.

Thể hiện một nhân vật có tính cách hoàn toàn khác so với con người thật của mình là điều không hề dễ dàng với Thuỳ Anh. Cô đã dành ra nhiều tháng nghiên cứu kịch bản, bàn bạc với đạo diễn và biên kịch để thực sự hiểu tâm lý nhân vật. Cô tin rằng vai diễn sẽ mang đến màu sắc mới so với những nhân vật phản diện từng hoá thân, từ đó khiến khán giả có cái nhìn đa chiều về mình.

Thuỳ Anh và Diễm My 9X thân thiết từ khi đóng chung.

Diễn viên sinh năm 1995 dành nhiều thời gian và tâm huyết cho phim truyền hình Tình yêu và tham vọng. Vì quá ấn tượng với kịch bản và dàn diễn viên, cô chấp nhận gác lại toàn bộ công việc ở Sài Gòn để ra Hà Nội ghi hình. Được làm việc với dàn diễn viên toàn gương mặt nổi tiếng khiến cô càng phấn khích hơn. Không những thế, Thuỳ Anh còn cùng các bạn diễn bao gồm Diễm My 9X, Huyền Lizzie... lập nên một hội chị em thân thiết, đi đâu cũng có nhau trong quá trình đóng phim.

Thùy Anh được khán giả biết tới qua vai Phan Linh trong series Bộ tứ 10A8 phát sóng năm 2009. Sau đó, cô gặt hái thành công ở mảng điện ảnh bằng phim Đập cánh giữa không trung. Im ắng suốt vài năm để chờ kịch bản ưng ý, Thuỳ Anh mới tích cực trở lại ở cả mảng điện ảnh lẫn truyền hình. Vài năm gần đây, cô có các phim Cả một đời ân oán, Gái già lắm chiêu...

Diễm My 9X đóng cặp với Mạnh Trường, Nhan Phúc Vinh Trailer 'Tình yêu và tham vọng'

Tình yêu và tham vọng do đạo diễn Bùi Tiến Huy thực hiện, Việt hoá từ bộ phim Thế lực cạnh tranh của Trung Quốc. Phim xoay quanh những tranh đấu khốc liệt trong thương trường đồng thời lồng ghép nhiều câu chuyện tình yêu éo le. Ngoài Thuỳ Anh, phim có sự tham gia của Diễm My 9X, Mạnh Trường, Nhan Phúc Vinh, Huyền Lizzie... Phim dự kiến dài 56 tập, bắt đầu lên sóng VTV3 từ 23/3, vào các ngày thứ hai và thứ ba hàng tuần.