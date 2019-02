Thúy An mặc 'hở trên, hở dưới' khi đóng cave hết đát

Nhân vật do Thuý An thể hiện là em gái của Lâm - gã đồ tể do NSƯT Công Lý đóng. Là anh em thân thiết ở ngoài đời và cùng có nhiều năm làm việc chung tại Nhà hát Kịch Hà Nội nên cả hai tung hứng rất ăn ý.