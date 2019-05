Thu Minh xưng là diva

MV 'Diva' là sản phẩm thuộc dự án 'I am diva' của Thu Minh, được đạo diễn Kiên Ứng cùng giám đốc sáng tạo Hà Đỗ thực hiện. Riêng ca khúc 'Diva' do Mew Amazing sáng tác, sẽ ra mắt vào ngày 30/5. Từ trước đến nay, Thu Minh vẫn nằm trong diện gây tranh cãi khi có người xếp cô vào vị trí diva thứ năm của Việt Nam, sau Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh, Trần Thu Hà. Do vậy, với dự án mới 'I am diva', Thu Minh dường như khẳng định mình xứng đáng với danh xưng này.