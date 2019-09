Thu Minh lần đầu khoe con trai 0 Thu Minh chia sẻ hai bức ảnh chụp cận mặt con trai trong buổi họp báo giới thiệu chuỗi sự kiện 'Thu Minh - Diva Dictionary', chiều 15/9.

Nữ ca sĩ cho biết chị và ông xã chung quan điểm không công khai hình ảnh của con trai vì muốn giữ cho bé Gấu cuộc sống bình yên. Tuy nhiên, sự kiện này đặc biệt với chị nên Thu Minh quyết định chia sẻ những bức ảnh của Gấu lúc nhỏ. "Gấu hiện 4 tuổi, những nét trên gương mặt đã thay đổi nên trông khác trong ảnh rất nhiều. Nếu bé không đi với tôi, chẳng ai nhận ra đó là con trai Thu Minh cả", chị nói.

Vợ chồng Thu Minh và con trai.

Thu Minh cho biết bé Gấu giống bố nhiều hơn về ngoại hình còn tính cách thì thừa hưởng gen trội từ cả bố và mẹ. Chị miêu tả con trai bướng bỉnh, quyết liệt khi muốn làm điều gì nhưng thân thiện, giàu lòng nhân ái và có năng khiếu ngoại giao từ nhỏ. "Gấu dễ dàng bắt chuyện với người lạ bằng cách hồn nhiên 'say hi' (nói xin chào), nhận xét 'You look handsome' (bạn thật đẹp trai), 'You are so beautiful' (bạn xinh quá) khiến ai cũng yêu mến bé ngay lần đầu gặp mặt", Thu Minh nói. Chị tự hào về con trai và cho rằng khả năng đó của bé Gấu là món quà từ tạo hóa.

Bé Gấu hiện 4 tuổi.

Gấu là nguồn động lực cho Thu Minh trở lại sân khấu sau khi sinh. Bé biết quan tâm đến mọi người, là sợi dây kết nối tình cảm giữa nữ ca sĩ và ông xã. "Chồng tôi rất nghiêm khắc khi dạy con nhưng không vì thế mà Gấu sợ bố. Bé rất yêu bố, dịp sinh nhật gần đây của anh, bé chạy đi tìm tôi để nói 'Today is birthday of daddy. He needs a cake' (Hôm nay là sinh nhật bố. Bố cần có một chiếc bánh) và hai mẹ con cùng đi mua bánh", bà mẹ nghệ sĩ kể.

Thu Minh sinh bé Gấu vào cuối tháng 5/2015 sau ba năm kết hôn cùng Otto, doanh nhân người Hà Lan. Kể từ đó tới nay, chị chưa một lần công khai hình ảnh cận mặt con trai, chỉ chia sẻ những hình ảnh từ phía sau của bé. Sự kiện "Thu Minh - Diva Dictionary" như một cuốn hồi ký ghi lại hành trình 27 năm ca hát của Thu Minh khiến chị mong muốn trưng bày hình ảnh chồng và con trai - hai người thân có tầm ảnh hưởng lớn trong cuộc đời, sự nghiệp của chị. Chuỗi chương trình diễn ra từ ngày 16-22/9 tại tầng 4 tòa nhà Vincom Bà Triệu, Hà Nội và 19-26/9 tại tầng 2 tòa nhà Bitexco, TP HCM.

Lam Trà