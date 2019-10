Thi thể Sulli được mang khỏi nhà 0 Hàn QuốcTối muộn 14/10, đơn vị khám nghiệm tử thi hoàn tất công việc khám nghiệm hiện trường, xác Sulli được mang đi bằng xe cứu thương.

Một số vật dụng trong nhà cũng được đưa đi cùng đoàn khám nghiệm, trong đó có cả chú mèo cưng mà Sulli nuôi từ nhiều tháng qua. Người thân của cô không xuất hiện. Một nguồn tin cho hay, cảnh sát tìm được một cuốn sổ ghi nhớ, Sulli viết những thứ lặt vặt trong đời thường. Tuy nhiên nội dung cụ thể của cuốn sổ không được công bố.

Trước đó, cảnh sát phong tỏa hiện trường ngôi nhà hai tầng ở Shoujing, Seongnam-si, Gyeonggi-do, nơi ca sĩ - diễn viên Sulli treo cổ tự tử. Thông tin ban đầu cho biết Sulli sống một mình tại ngôi nhà này từ nhiều tháng nay. Thi thể cô được người quản lý tìm thấy trên tầng hai của căn nhà, sau khi anh này không thể liên lạc với cô trong suốt một ngày.

Thi thể của Sulli được đưa đi tối 14/10.

Trong chiều 14/10, công ty quản lý của nữ diễn viên quá cố - SM Entertainment - cũng đã lên tiếng xác nhận về cái chết của Sulli. Phía này viết: "Xin lỗi các bạn về sự xác nhận muộn, bởi sự việc diễn ra quả thực quá đau xót và không thể nào tin nổi. Sulli đã thực sự rời bỏ chúng tôi mà đi". SM Entertainment đồng thời yêu cầu cộng đồng mạng không lan truyền những tin đồn thất thiệt, sai sự thật về người quá cố, gây tổn thương cho gia quyến của họ.

Nhiều đồ đạc, tư trang của Sulli được đưa đi phục vụ công tác điều tra.

Thông tin Sulli qua đời gây sốc trong làng giải trí Hàn. Hiện tại, nhiều nghệ sĩ quyết định hủy các show diễn, lịch ra mắt album... để bày tỏ nỗi xót xa với cái chết đột ngột của đồng nghiệp. Trang cá nhân của cố diễn viên, ca sĩ ngập tràn những lời bày tỏ của người hâm mộ, bạn bè, tất cả đều mong cô ra đi thanh thản, có thể yên nghỉ.

Sulli khởi nghiệp với vai công chúa Sun Hwa trong phim The Ballad of Seodong. Năm 2009, cô ra mắt với vai trò thành viên nhóm nhạc f(x) và nhanh chóng được yêu thích bởi hình ảnh xinh đẹp, trong sáng. Từ 2014, Sulli dần rút lui khỏi làng nhạc, và tới 2015 thì chính thức rời nhóm f(x) để tập trung vào diễn xuất. Lý do nữ ca sĩ rời làng nhạc được quản lý giải thích là "chịu quá nhiều áp lực". Sau đó, Sulli bắt đầu đóng phim, cô tham gia một số phim như Ông hoàng thời trang, Real, Hải tặc, Gửi người đẹp xinh...

Sulli trong tấm ảnh chụp cùng ca sĩ Jong Hyun. Hiện tại cả hai đều đã mất, một người ở tuổi 25, một người ở tuổi 27, đều vì tự tử.

Nguyễn Hương (Theo News)