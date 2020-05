'Thế giới hôn nhân' tập 15: Tae Oh trắng tay 0 Trong tập mới 'Thế giới hôn nhân', vợ cũ Sun Woo lật tẩy bản chất của Tae Oh, khiến anh bị gia đình vợ mới ép ly hôn, cấm gặp con gái, đuổi khỏi nhà, giành lại công ty.

Tập 15 của Thế giới hôn nhân chiếu tối 15/5. Sau nhiều tháng ngày dây dưa tình cảm không dứt, Sun Woo (Kim Hee Ae đóng) quyết đi nước cờ cuối cùng, vừa là chấm dứt ràng buộc với chồng cũ, vừa để trả thù anh. Cuối tập trước, cô nói cho "tiểu tam" Da Kyung (Han So Hee đóng), Tae Oh vừa qua đêm với cô. Qua tập này, cô chứng minh với Da Kyung, Tae Oh cố biến Da Kyung thành bản sao của cô, bằng bộ váy cưới, những chiếc váy ngủ, nước hoa, phụ kiện tương đồng. Sun Woo thậm chí gặp vợ chồng chủ tịch Yeo, chứng minh cho họ thấy Tae Oh (Park Hae Joon đóng) không chung tình với con gái của họ.

Tập 15 của Thế giới hôn nhân, Sun Woo lật tẩy bộ mặt thật của Tae Oh với Da Kyung.

Một ngày, Tae Oh bị chặn toàn bộ thẻ tín dụng. Anh mất chức tại công ty phim, bị bố vợ đuổi khỏi nhà, ép ly hôn với Da Kyung, không được gặp con gái Jennie. Dứt khoát hơn Sun Woo năm xưa, Da Kyung rời bỏ Tae Oh dù trong lòng đau khổ. Phút chốc mất hết tất cả, Tae Oh suy sụp ngồi khóc trước căn biệt thự mà anh cố bấm vân tay, thẻ từ bao nhiêu lần cũng không thể mở cửa một lần nữa.

Đây là lần thứ hai, Tae Oh khóc thảm như vậy. Lần trước là cách đây hai năm, khi anh hiểu lầm Sun Woo đã giết chết con trai. Suy cho cùng, Tae Oh là người cha thương con thật lòng. Còn trong tình yêu, anh yêu cả Sun Woo lẫn Da Kyung, nhưng yêu nhất là bản thân mình. Thời còn là vợ chồng với Sun Woo, anh nói Da Kyung cho anh cảm giác tự do. Dù vậy, anh lấn cấn không chia tay Sun Woo. Có lẽ là bởi anh không thể thiếu cảm giác thăng hoa khi ở bên người phụ nữ trưởng thành. Sau này, khi lên giường với Sun Woo sau ly dị, anh đề nghị được trở về bên cô với lý do: chung sống cùng Da Kyung làm anh ngột ngạt.

Chửi mắng Sun Woo khiến mình trắng tay, Tae Oh nói: "Nhà cửa, tiền tài, gia đình của tôi, giờ tôi không còn gì nữa". Câu nói trong lúc đau khổ nhất này cho thấy từ đáy lòng Tae Oh, tiền bạc, vật chất quan trọng hơn cả gia đình. Mặc dù thực tế, có gia đình, anh mới có được những thứ anh muốn. Lúc trước nhờ sống với Sun Woo và sau này nhờ sống với Da Kyung, anh mới được trao cho sự nghiệp lừng lẫy và nhà cao cửa rộng.

Xem cảnh Tae Oh bị vô hiệu hóa cả hai tấm thẻ, lục trong ví chỉ còn vài tờ tiền đủ trả hai ly cafe, hay cảnh anh bị nhân viên đưa cho thùng đồ rời khỏi công ty, bị bố vợ ném vào mặt một túi quần áo không hơn, khán giả mới thấy anh ta vốn dĩ chỉ là kẻ rỗng túi, ăn bám mang vẻ ngoài hào nhoáng.

'Thế giới hôn nhân' tập 15 cut Đoạn phim Tae Oh mất hết tất cả

Về phần Sun Woo, sau khi trả thù Tae Oh, cô không đắc thắng như cô tưởng. Đối với Tae Oh, cô chính là "bỏ thì thương, vương thì tội". Người đáng thương nhất trong mối quan hệ ba người phức tạp là Da Kyung. Cô đáng thương bởi sự ảo tưởng, cả tin của chính cô, và đáng thương khi bị Sun Woo trả thù. Cách làm của Sun Woo là xứng đáng với những tổn thương cô từng gánh chịu, nhưng cũng là tàn nhẫn đối với Da Kyung.

Cuối tập 15, những người quen kể rằng Tae Oh vẫn lang thang trong thành phố Gosan, nhưng sống bê tha rượu chè. Anh ta trở về nhà cũ, đón con trai đi, chỉ để lại một lời nhắn cho Sun Woo. Trong tập cuối Thế giới hôn nhân lên sóng tối 16/5, Tae Oh và Sun Woo tiếp tục chạm mặt trước khi đưa ra cái kết cho mối quan hệ lằng nhằng.

Với tập 15, Thế giới hôn nhân tự phá vỡ kỷ lục của phim. Tập này đạt rating 24,44% toàn Hàn Quốc và gần 28% tại Seoul. Tuần trước, tập 14 đạt rating 24,3% toàn Hàn Quốc và 26,84% tại Seoul.

Tae Oh trách cứ Sun Woo làm mình mất hết tất cả.

Phong Kiều