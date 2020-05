'Thế giới hôn nhân' tập 14: Tiểu tam biết chồng ngoại tình 0 Ở hai tập mới của 'Thế giới hôn nhân', 'tiểu tam Da Kyung' thêm bất an khi thấy chồng có phần dao động về tình cảm. Cố gắng níu giữ gia đình, cô chết lặng khi biết chồng qua lại với vợ cũ.

Hai tập 13, 14 của Thế giới hôn nhân lên sóng tối 8 - 9/5, đưa ra những diễn biến mới sau khi Tae Oh (Park Hae Joon đóng) và Sun Woo (Kim Hee Ae đóng) không kiềm chế được cảm xúc xưa cũ và qua đêm với nhau. Thì ra, Joon Young (Jeon Jin Seo đóng) đã vô tình về nhà trong đêm đó. Từng chứng kiến bố đánh mẹ suýt chết cách đây hai năm, giờ lại bắt gặp bố và mẹ ôm hôn nhau khi đã ly dị, cậu bé bị tổn thương tâm lý. Joon Young ngày càng xa cách với mọi người, tiếp tục lấy trộm đồ, ra tay đánh bạn, nổi cáu với bố mẹ và yêu cầu mẹ chuyển đi nơi khác.

Cho rằng bản thân khiến con trai đau khổ, Sun Woo nghỉ việc, bỏ đến nơi khác và có ý định tự tử. Trong giây phút trầm mình dưới nước biển, cô bật cười trong nước mắt, cảm thấy bản thân được giải thoát. Nhưng cũng chính lúc ấy, cô nhớ đến nỗi đau mất cả bố lẫn mẹ từ lúc nhỏ. Cô sợ rằng Joon Young phải lặp lại hình ảnh của chính mình. Tae Oh và bác sĩ Kim Yoon Gi (Lee Mo Saeng đóng) cùng đi tìm Sun Woo. Nhìn thấy Yoon Gi cứu được Sun Woo và ôm cô vào lòng, Tae Oh hụt hẫng bỏ đi.

Kim Hee Ae vai Ji Sun Woo trong phim Thế giới hôn nhân.

Da Kyung (Han So Hee đóng) tìm mọi cách giúp Joon Young hòa nhập với gia đình. Tận dụng quyền thế của bố mẹ ruột, cô dàn xếp dễ dàng vụ việc Joon Young đánh bạn. Nhưng rốt cuộc, Da Kyung chỉ tỏ ra tử tế với Joon Young ngoài mặt. Sâu trong lòng, cô vẫn giữ định kiến với con của chồng. Khi thấy con gái khóc, Da Kyung lập tức đổ lỗi Joon Young đánh em, lên tiếng quát nạt cậu bé. Cãi lời Da Kyung, Joon Young bị bố tát và chửi mắng. Quá uất ức, Joon Young gọi điện cầu cứu mẹ.

"Tiểu tam" Da Kyung chỉ tốt với con riêng của chồng ngoài mặt.

Lúc Sun Woo tới đón con trai đi, Da Kyung ngăn cản một cách vô lý. Sun Woo tỏ ra "đi guốc trong bụng" Da Kyung, vạch mặt mục đích thực sự của tình địch. Hơn thế, cô cố tình tiết lộ chuyện Tae Oh "ngủ" với mình để hạ bệ lòng tự tôn của Da Kyung. Từ "tiểu tam" một thời, Da Kyung nhận kết đắng "gậy ông đập lưng ông", nếm trải cảm giác bị chồng phản bội, hôn nhân đứng bên bờ vực tan vỡ. Còn Tae Oh tiếp tục thể hiện là người đàn ông tham lam, ích kỷ, ở bên người phụ nữ này mà thèm khát người phụ nữ khác. Theo đoạn phim giới thiệu tập sau, Da Kyung có thể đòi ly hôn với Tae Oh.

Thế giới hôn nhân tập 14 cut Da Kyung biết bị chồng phản bội cuối tập 14

Trái với mối quan hệ tay ba phức tạp của các nhân vật chính, nhóm nhân vật phụ dần có kết cuộc tốt đẹp. Vợ chồng Ye Rim (Park Sun Young đóng) - Jae Hyuk (Kim Min Young đóng) "gương vỡ lại lành", bởi Jae Hyuk dùng sự chân thành theo đuổi lại vợ. "Bà cô thảo mai" Myung Sook (Chae Gook Hee đóng) được viện trưởng ghi nhận khả năng và tâm huyết, được cất nhắc lên vị trí viện phó.

Vợ chồng Ye Rim - Jae Hyuk trở lại bên nhau.

Với tiết tấu chậm chạp, nội dung hơi nhạt, tập 13 của Thế giới hôn nhân giảm rating xuống 21,1% toàn Hàn Quốc. Nhưng nhờ nội dung dày, hấp dẫn, đưa ra cao trào liên tục ở tập 14, phim Hàn 19+ lấy lại phong độ tác phẩm có rating cao nhất trên hệ thống truyền hình cáp với 24,3%. Bộ phim chỉ còn hai tập cuối, đưa ra kết thúc sau cùng cho cuộc hôn nhân phức tạp của Tae Oh với vợ cũ, vợ mới. Tập 15, 16 của phim lên sóng tối 15 - 16/5.

Phong Kiều