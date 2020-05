'Thế giới hôn nhân': Tae Oh hối hận vì cưới 'tiểu tam' 0 Trong trích đoạn giới thiệu tập 12, người chồng phụ bạc Lee Tae Oh thú nhận hối hận vì tái hôn và cảm thấy cuộc sống hiện tại nhạt nhẽo.

'Thế giới hôn nhân' tập 12 preview Giới thiệu tập 12 phim Thế giới hôn nhân

Video gắn kèm cuối tập 11 phát sóng tối 1/5. Dù không xuất hiện hình ảnh, Lee Tae Oh (Park Hae Joon đóng) đã lộ giọng thoại. Cuối video tiết lộ, anh tới nhà tìm vợ cũ - bác sĩ Ji Sun Woo (Kim Hee Ae đóng). Đây có thể là cao trào trong tập 12 mà Park Hae Joon và Kim Hee Ae nhắc tới trong buổi họp báo cách đây vài ngày.

Cũng trong đoạn phim giới thiệu tập 12, một nhân vật cho rằng, Tae Oh và Sun Woo tuy hận nhau nhưng không thể thoát ra khỏi hình bóng của nhau. Theo phim gốc Doctor Foster của truyền hình Anh, người chồng tìm cách quyến rũ vợ cũ, lên giường với nhau. Phiên bản 19+ của Hàn Quốc có thể giữ lại mạch phim gốc hoặc sáng tạo, làm mới câu chuyện.

Mối quan hệ giữa Tae Oh và vợ cũ - Sun Woo dây dưa không dứt.

Trước đó ở tập 11, Tae Oh và người vợ hiện tại - "tiểu tam" Da Kyung (Han So Hee đóng) xảy ra tranh cãi. Da Kyung nghi ngờ chồng mình liên quan tới án mạng ở nhà ga. Tae Oh thì lo ngại Sun Woo là hung thủ. Lấy lý do Sun Woo là mẹ của con trai mình, anh không muốn tố giác vợ cũ. Điều này khiến Da Kyung phật ý. Khoảng cách giữa hai người ngày càng xa.

'Thế giới hôn nhân' tập 11 cut Vợ chồng Tae Oh cãi nhau

Dù vẫn đạt rating trên 20%, tập 11 của Thế giới hôn nhân giảm nhẹ so với tập 10. Tập phim kể chuyện rối rắm, gây hoang mang về cái chết ở nhà ga. Nạn nhân không phải Min Hyun Seo (Shim Eun Woo đóng), mà là bạn trai vũ phu của cô - Park In Gyu (Lee Hak Joo đóng). Trước khi chạy lên sân thượng tìm Park In Gyu, Lee Tae Oh từng xô xát với Hyun Seo, làm rơi nhẫn cưới. Tuy nhiên, anh khẳng định khi lên tới sân thượng, Park In Gyu đã ngã xuống đường. Trong khi đó, chủ tịch Yeo - bố vợ của Tae Oh - dùng tiền mua lại đoạn phim camera an ninh của nhà ga, có mục đích che giấu sự thật về án mạng.

Tập 12 Thế giới hôn nhân lên sóng tối 2/5.

Phong Kiều