'Thế giới hôn nhân' lập kỷ lục rating 0 Nhờ cảnh phim tình một đêm của nữ chính với chồng cũ, series phim 19+ về đề tài ngoại tình 'Thế giới hôn nhân' cán mốc rating cao nhất trong lịch sử truyền hình cab Hàn Quốc.

Theo cáo báo của Nielsen Korea, tập 12 chiếu hôm 2/5 đạt rating 24,33% toàn Hàn Quốc. Đây là thành tích cao nhất của bộ phim từ đầu tới giờ, cũng giúp phim phá kỷ lục 23,78% của phim S.K.Y Catsle (Lâu đài trên không) phát sóng năm ngoái.

Tập phim nói về bước tiến mới trong mối quan hệ của bác sĩ Ji Sun Woo (Kim Hee Ae đóng) và chồng cũ - Lee Tae Oh (Park Hae Joon đóng). Sun Woo cho lời khai giả, tạo chứng cứ ngoại phạm cho Tae Oh, giúp anh thoát khỏi tình nghi trong vụ án mạng ở nhà ga thành phố. Cảm động trước việc làm của vợ cũ, Tae Oh cùng lúc cũng xảy ra bất hòa với người vợ hiện tại.

Một đêm ngà say, anh tới nhà cô. Hai người trách cứ nhau về những lỗi lầm và mất mát trong quá khứ. Trong khoảnh khắc không kiềm chế được cảm xúc, họ ôm ghì lấy nhau và hôn cuồng nhiệt. Cảnh phim không khắc họa chi tiết giây phút "yêu đương" của Tae Oh và Sun Woo, chỉ cho thấy những lớp quần áo vương vãi trên sàn nhà. Bên trong túi áo của Tae Oh là chiếc điện thoại liên tục đổ những hồi chuông từ cuộc gọi của vợ trẻ.

'Thế giới hôn nhân' tập 12 cut Tình một đêm của Sun Woo và chồng cũ

Về tổng thể, tập 12 có nội dung lê thê, thiếu cao trào. Riêng đoạn kết tạo cú ngoặt bất ngờ. Trước đó, cặp diễn viên chính đã nói úp mở về cảnh phim làm người hâm mộ tò mò. Sau khi đoạn phim lên sóng, khán giả tại Việt Nam đưa ra nhiều tranh cãi trái chiều.

Nữ diễn viên Kim Hee Ae và nam diễn viên Park Hae Joon.

Chỉ còn bốn tập cuối, Thế giới hôn nhân hiện bỏ ngỏ mối quan hệ yêu - hận dây dưa giữa Tae Oh và hai người vợ, cơ hội cho tình yêu mới giữa Sun Woo và nam bác sĩ đồng nghiệp, cùng kết cục đối với đứa con trai có tâm lý bất ổn của Tae Oh và Sun Woo. Phim tiếp tục chiếu các tối thứ 6 và thứ 7.

Phong Kiều