'Thế giới hôn nhân' kết thúc chia ly 0 Sau nhiều cuộc đấu đá lẫn nhau và tự làm khổ mình, các nhân vật của 'Thế giới hôn nhân' lựa chọn rời xa nhau, sống đơn độc và tìm kiếm hạnh phúc mới.

Lên sóng tối 16/5, tập cuối của series Thế giới hôn nhân cán mốc rating 28,37%, tự phá vỡ kỷ lục của chính phim và xác lập thành tích cao ngất của truyền hình cab Hàn Quốc. Đúng như những dự báo từ dàn diễn viên chính, các nhân vật họ thủ vai đều có được và mất sau nhiều đấu đá, tranh giành và nỗ lực.

Cuối tập 15, Tae Oh (Park Hae Joon đóng) bị gia đình vợ ép ly hôn, tước mất sự nghiệp, tiền bạc. Sau một thời gian mất tích, anh đến nhà vợ cũ Sun Woo (Kim Hee Ae đóng), đưa con trai Joon Young (Jeon Jin Seo đóng) đi và chỉ để lại một lời nhắn khiến Sun Woo hoảng loạn. Mở đầu của tập 16 điểm lại các sự kiện diễn ra trước chuyện này.

Gia đình Da Kyung (Han So Hee đóng) rời khỏi thành phố, Tae Oh cũng biến mất, song cuộc sống của mẹ con Sun Woo không hoàn toàn yên ổn. Cảm giác Tae Oh luôn theo dõi mình, lại nhận được bức ảnh cưới bị cắt nát, Sun Woo lo sợ Tae Oh làm hại con trai. Vì vậy, cô không đi làm, ngày ngày ở bên cạnh Joon Young. Tới khi được con trai động viên, cô mới chịu đi làm. Đúng lúc này, Tae Oh thực sự tới và đưa Joon Young đi.

Hai diễn viên chính Park Hae Joon và Kim Hee Ae trên trường quay những tập cuối Thế giới hôn nhân.

Không dám nóng vội như lúc trước, Sun Woo cố gắng kiềm chế cảm xúc để khuyên giải chồng cũ. Nữ bác sĩ từng thừa nhận với con trai, cô vẫn thương Tae Oh và đôi lúc vẫn nhớ người chồng từng phụ bạc mình. Bởi vậy thẳm sâu trong lòng, cô không muốn Tae Oh xảy ra chuyện. Với Sun Woo, Tae Oh là người cô từng yêu sâu sắc, là kẻ cô thù hận tới mức muốn hủy hoại. Nhưng khi anh không còn ai bên cạnh, bị mọi người xem thường, cô là người duy nhất quan tâm anh.

Tae Oh muốn hàn gắn với Sun Woo, cùng mẹ con cô trở về là một gia đình như vài năm trước. Nhưng hai mẹ con Sun Woo và Joon Young không đồng ý. Bế tắc, Tae Oh lao vào một chiếc ôtô trên đường với ý định tự tử, trước mặt vợ cũ và con trai. May mắn thoát chết, anh quỳ gối ôm lấy Sun Woo và khóc nức nở. Sun Woo lúc này chỉ coi Tae Oh như một người bạn cũ, ôm lấy vỗ về anh. Nhưng Joon Young thì không nghĩ vậy. Chứng kiến bố mẹ dây dưa không dứt, cậu bé đau lòng bỏ đi.

'Thế giới hôn nhân' tập 16 cut Cảnh phim Tae Oh tự tử.

Sự ra đi của Joon Young làm Sun Woo lẫn Tae Oh cùng thức tỉnh. Sun Woo trở lại bệnh viện. Và sau nhiều nỗ lực, cô cũng chờ được con trai trở về. Tae Oh làm lại từ đầu với nghề làm phim. Từ một nhà sản xuất có tiếng, anh gõ cửa từng hãng phim xin cộng tác, chấp nhận bị khinh rẻ.

Trong khi đó, Da Kyung không còn là "tiểu tam" chịu tổn thương mà ảo tưởng là mình hạnh phúc. Cô xuất hiện ở một nơi giống như thư viện, được một chàng trai trẻ để ý. Vợ chồng Ye Rim (Park Sun Young đóng) - Jae Hyuk (Kim Min Young đóng) vốn dĩ đã về lại bên nhau. Nhưng thì ra, Ye Rim không thể thoát ra được ám ảnh về chuyện chồng từng ngoại tình. Cặp đôi lựa chọn ly hôn. Ye Rim tìm niềm vui mới trong việc kinh doanh. Jae Hyuk sống bên người vợ khác, dù trong lòng vẫn nhớ về Ye Rim.

Han So Hee đóng vai "tiểu tam" Da Kyung.

Kim Min Young và Park Sun Young.

Sau tất cả, các nhân vật của Thế giới hôn nhân đều nhận lấy những rạn nứt, mất mát và chia ly. Dù vậy, họ học cách thứ tha cho người khác và cho lựa chọn sai lầm trong quá khứ của chính mình. Kết thúc của phim không thực sự vui nhưng hợp lý và nhân văn.

Phong Kiều