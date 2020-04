Thành viên Boyzone rạn vỡ hôn nhân vì ở nhà quá lâu 0 AnhNam ca sĩ Shane Lynch ly thân vợ sau những cuộc cãi vã nảy lửa ở nhà trong thời gian giãn cách xã hội vì Covid-19.

Hôm 20/4, giọng ca No Matter What xác nhận không còn chung sống với nữ ca sĩ Sheena White sau 13 năm gắn bó. Shane Lynch phát biểu trên chương trình Morning After: "Chúng tôi vốn đã có những trục trặc và hiện trải qua quãng thời gian khó khăn trong những ngày cách ly. Bây giờ thậm chí tôi không ở nhà nữa vì tôi và cô ấy đã cãi nhau to. Nó (việc cách ly ở nhà) thực sự không phải là khoảng thời gian tốt đẹp hay một không gian tích cực".

Shane Lynch và Sheena White trục trặc vì cách ly cùng nhau quá lâu. Ảnh: Rex.

Vốn là người thường xuyên đi lưu diễn, Shane Lynch cho biết đây là lần đầu tiên anh ở nhà suốt ba tháng. Miêu tả về việc sống với vợ suốt ngày trong thời gian qua, Shane nói: "Bạn nhận ra nhiều vấn đề trong mối quan hệ và nó có thể trở thành xung đột".

Nam ca sĩ 43 tuổi hy vọng việc chia tay chỉ là tạm thời bởi anh vẫn yêu vợ con. Tuy nhiên, hiện tại Shane chưa muốn về nhà. "Tôi cầu nguyện mỗi ngày cho vợ chồng tôi có thể sắp xếp ổn thỏa mọi thứ và tôi quay về với các con. Nhưng tôi cũng cầu nguyện tôi và vợ có nhiều thời gian hơn ở xa nhau trong khoảng thời gian khó khăn này để tĩnh tâm lại, rồi khi quay về bên nhau, chúng tôi sẽ có thêm 15-20-30 năm gắn bó tuyệt vời nữa. Hiện tại, tôi không thể biết kế hoạch của Chúa ra sao. Phải chờ thời gian mới trả lời được".

Vợ và hai con gái của Shane Lynch.

Shane Lynch kết hôn với Sheena White vào năm 2007. Cặp sao có hai con gái: Billie Rae 11 tuổi và Marley Mae 8 tuổi. Trước đó, cựu thành viên nhóm nhạc Boyzone từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ với ca sĩ Eather Bennett của nhóm Eternal (từ năm 1998 đến 2000).

4 thành viên Boyzone là Mikey Graham, Ronan Keating, Shane và Keith Duffy (từ trái sang) đi lưu diễn vào năm ngoái. Thành viên thứ năm là Stephen Gately đã qua đời vào năm 2009.

Shane Lynch sinh năm 1976, là ca sĩ - nhạc sĩ người Ireland. Anh từng là một trong năm thành viên của nhóm nhạc Boyzone đình đám thập niên 1990, gây ấn tượng với rất nhiều hình xăm và đeo khuyên. Sau khi nhóm tan rã vào năm 1999, Shane đi hát solo, làm giám khảo của các cuộc thi âm nhạc, tham gia hàng loạt show truyền hình thực tế và đóng phim. Ngoài ra, Shane còn theo đuổi niềm đam mê đua môtô, thi đấu cho nhiều đội trong giải Vô địch đua xe của Anh.

Không riêng Shane Lynch, nhiều ngôi sao khác cũng thừa nhận gặp khó khăn trong quan hệ với vợ chồng hoặc bạn đời vì cách ly xã hội quá dài ngày. Tài tử Dwayne 'The Rock' Johnson cho biết ở nhà lâu ngày khiến anh và bà xã nhiều lúc dễ nổi cáu, mất bình tĩnh và "có thể phun ra những lời ngớ ngẩn" trong lúc tranh cãi. Tuy nhiên, vợ chồng diễn viên Fast & Furious đã tìm được cách để lắng nghe, thấu hiểu nhau hơn. Trên thế giới, số lượng vụ ly hôn, bạo lực gia đình cũng tăng đột biến sau 3 tháng bùng phát Covid-19.

