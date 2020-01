Thanh Lam mừng học trò phát hành phim

Ngại đóng phim cổ trang vì sở hữu gương mặt góc cạnh, cá tính nhưng Mai Ngô nhận lời đóng chính trong Tô An ký mà không suy nghĩ nhiều, bởi ngoài đời cô chơi rất thân với Adam Lâm. Nữ người mẫu vào vai quận chúa, người trong mộng của công tử do Adam Lâm đảm nhận. Ngoài Mai Ngô, phim Tô An ký còn có sự góp mặt trong vai khách mời của Lâm Khánh Chi, BB Trần, Hải Triều...