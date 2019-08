Thành Koi: 'Bố mẹ từng không ủng hộ tôi theo nghề DJ' 0 Bố mẹ của chàng DJ 9x luôn lo lắng vì con trai phải làm việc trong một môi trường phức tạp, nhiều cám dỗ và nguy hiểm.

Thành Koi (tên thật Phạm Thành) hiện là một trong những DJ đắt show tại miền Bắc và các vũ trường ở Hà Nội. Tuy nhiên, để có được thành công như hôm nay, chàng DJ 9X phải trải qua không ít khó khăn.

Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, lại là con một nên ngay từ nhỏ, Thành Koi đã luôn được bố mẹ cưng chiều. Vì vậy, ban đầu, bố mẹ không ủng hộ anh trở thành một DJ bởi môi trường làm việc phức tạp, đầy những cám dỗ và nguy hiểm. Nhưng "ngọn lửa" đam mê và những thành công Thành Koi đạt được ở thời điểm hiện tại khiến bố mẹ yên tâm và có cái nhìn khác.

Thành Koi có phong cách thời trang và lối chơi nhạc cá tính.

Chia sẻ về cơ duyên đưa mình đến với công việc DJ chuyên nghiệp, Thành Koi tiết lộ hồi mới lớn, bản thân rất mải chơi, hàng đêm thường tụ tập bạn bè đến những quán bar. Khi nhìn thấy DJ chơi nhạc trên bục, anh rất thích thú, bị cuốn hút bởi những giai điệu âm nhạc. Thành Koi khao khát được giống như những DJ, có cơ hội thể hiện bản nhạc điện tử làm cho cảm xúc của người nghe thêm thăng hoa.

Từ những ý nghĩa ban đầu đó, Thành Koi dần bén duyên với âm nhạc, trở thành DJ tù lúc nào không hay. "Tôi tự mày mò trên máy tính sử dụng phần mềm virutal DJ để chơi nhạc rồi up lên mạng và nhận được khá nhiều lời khen. Kể từ đó, đam mê về những nốt nhạc bắt đầu. Qua một người bạn, tôi biết anh Trần Đại Nhân, nghệ danh DJ Nhân Trọc. Anh là một người cực kỳ tâm huyết với học viên. Vì vậy, tôi tìm đến anh để nhờ chỉ dạy, giúp mình trau dồi kỹ năng", chàng trai 9x tâm sự.

Chàng DJ 9x đam mê và quyết tâm theo đuổi nghề tới cùng dù ban đầu không nhận được sự ủng hộ từ bố mẹ.

Thành Koi cho biết những ngày đầu mới làm nghề, anh gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình đi diễn. Nhưng cứ suy nghĩ rằng người khác làm được, mình cũng làm được và qua thời gian rèn luyện. Cuối cùng, anh cũng vượt qua tất cả để có được thành công hôm nay.

Với Thành Koi, 4 năm theo nghề có rất nhiều kỷ niệm buồn vui lẫn lộn. Trong đó, kỷ niệm đáng nhớ nhất là ngày đầu tiên đứng làm DJ, bị sập mất nhạc do lỗi của chiếc usb. "Khi đó, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía mình khiến tôi rất ngại ngùng và lo sợ. Nhưng may mắn, khán giả đã dành sự động viên lớn bằng cách hò reo tên Thành Koi thật to. Sau giây phút đó, tôi lấy lại sự tự tin và tiếp tục hoàn thành nốt ca làm của mình", anh kể. Thành Koi nghĩ một nghệ sĩ có cơ hội cống hiến trên sân khấu thì sự ủng hộ của khán giả chính là động lực lớn nhất.

Thành Koi khi chơi nhạc tại bar.

Nói về những dự định sắp tới, Thành Koi bật mí hiện tại, chỉ muốn tập trung vào công việc, đem lại những bản nhạc hay, xuất sắc cho khán giả đã luôn theo dõi và ủng hộ mình. Trong tương lai, nếu có thời gian, anh sẽ học thêm sản xuất âm nhạc để hoàn thiện bản thân. Chàng DJ 9x rất mong khán giả sẽ luôn đồng hành và ủng hộ anh trên con đường đang đi.

Hải My