Thanh Duy, Kelvin Khánh kể xấu Khởi My

Sau khi nói xấu Khởi My, Thanh Duy còn soạn ra một "tờ sớ" với 7 điều đại tội của cả hai vợ chồng. Theo đó, cặp đôi thường xuyên được nam ca sĩ mời tới nhà chơi nhưng hết chê bai nhà xa lại nói "đồ ăn hết đát, ăn vào dễ bị khùng như chủ nhà". Ngoài ra, Khởi My còn hay "chửi mắng" Thanh Duy nếu tủ lạnh hết đồ, món ăn cũ... cũng như không tin tưởng lời nói của anh. "Có lần Duy đã nói với My bánh Trung thu không ăn được vì có thể bị hỏng rồi nhưng cô ấy không tin, vẫn cố tình ăn. Kết quả, cô ấy ói ra hết vì không thể ăn được mùi sầu riêng", anh tiết lộ.