Thang Duy lần đầu đóng phim cổ trang

'Đại Minh phong hoa' là phim cổ trang đầu tiên Thang Duy đóng chính, đưa cô trở lại màn ảnh nhỏ sau 12 năm, phim chiếu song song tại Việt Nam và Trung Quốc.

Bộ phim dựa trên tiểu thuyết 'Lục triều ký sự', khai thác câu chuyện 50 năm đầu tiên của triều đại nhà Minh ở Trung Quốc và chú trọng khắc họa chân dung Hiếu Cung hoàng hậu - Tôn Nhược Vi (Thang Duy đóng). Tôn Nhược Vi tên thật là Man Thù. Sau khi cả gia tộc bị sát hại, cô được đổi tên để giữ lại mạng sống. Vì những mưu đồ chính trị, Nhược Vi trở thành phi tần của hoàng thái tôn Chu Chiêm Cơ (Chu Á Văn đóng). Cảm động trước trí tuệ và lòng thiện lương của Chu Chiêm Cơ, Nhược Vi đem lòng yêu người đàn ông này thật. Cô dần buông bỏ hận thù, một lòng giúp chồng lên ngôi hoàng đế.

Nữ diễn viên Thang Duy và nam diễn viên Chu Á Văn trong tạo hình của phim Đại Minh phong hoa.

Tờ Tân Hoa Xã đánh giá nội dung của Đại Minh phong hoa không quá căng thẳng như các phim tranh đấu quyền lực thường thấy ở Trung Quốc. Phim tập trung khắc họa mối quan hệ gia đình, gia tộc, tái hiện câu chuyện gia đình đầu tiên của thời đại nhà Minh. Trailer phim cũng cho thấy không khí nhẹ nhàng với nhiều tình huống hài hước.

Trailer phim Đại Minh phong hoa Trailer phim Đại Minh phong hoa

Thang Duy sinh năm 1979, là một diễn viên tài năng của Trung Quốc. Năm 2007, cô gây tiếng vang khi đóng chính phim Sắc, giới, đồng thời cũng vì các cảnh "nóng" táo bạo trong phim này mà bị "cấm vận" tại quê nhà một thời gian. Người đẹp chủ yếu đóng phim điện ảnh. Hơn 10 năm trước, cô từng góp mặt trong một số dự án truyền hình, nhưng chỉ sắm vai nhỏ. Đại Minh phong hoa là series đầu tiên cô đóng chính, cũng là lần đầu cô đóng phim cổ trang.

Trong tám tháng quay phim, Thang Duy thể hiện nhân vật Tôn Nhược Vi từ 16 tuổi tới 70 tuổi. Trong phim, cô có tạo hình cải nam trang bướng bỉnh và vụng về, thiếu nữ dịu dàng và hoàng hậu uy nghi. Với cô, đây là một trải nghiệm diễn xuất đặc biệt. Muốn xây dựng hình ảnh một hoàng phi khác biệt, nữ diễn viên chủ động nghiên cứu văn hóa, lịch sử, học ngôn từ cổ, luyện tập phong thái của bậc mẫu nghi thiên hạ.

Thang Duy đóng vai từ 16 tuổi tới 70 tuổi.

Hợp diễn với Thang Duy trong phim này là diễn viên Chu Á Văn, người từng đóng cặp với Châu Tấn trong phim truyền hình Cao lương đỏ và ca sĩ Trương Nghệ Hưng, thành viên gốc Trung Quốc của nhóm EXO. Phần tạo hình và thiết kế trong phim được giao cho nghệ sĩ Hong Kong Trương Thúc Bình đảm nhận. Ông từng làm họa sĩ thiết kế cho nhiều phim điện ảnh nghệ thuật như Happy Together, In The Mood For Love, Chungking Expresss... và cả phim truyền hình Tam sinh tam thế thập lý đào hoa do Dương Mịch đóng chính.

Đại Minh phong hoa dài 62 tập, lên sóng trực tuyến tại Việt Nam từ 18/12, chỉ sau truyền hình Trung Quốc một ngày với các tập mới mỗi ngày.

Phong Kiều (Theo Sina, Xinhua, HK01)