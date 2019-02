'Thần bài' Singapore thắng siêu cúp Got Talent

Shin Lim trở thành nhà vô địch đầu tiên của America's Got Talent: The Champions (cuộc thi dành cho những người đạt thứ hạng cao trong lịch sử Got Talent của nhiều quốc gia trên thế giới). Nhà ảo thuật 27 tuổi không thể tin nổi vào chiến thắng của mình trước rất nhiều tài năng lớn. 5 tháng trước, khi giành quán quân America's Got Talent 2018, Shin Lim đã nghĩ rằng đó là đỉnh cao nhất anh có thể chinh phục.

'Thần bài' người Singapore chiến thắng siêu cúp Got Talent Khoảnh khắc công bố quán quân America's Got Talent: The Champions

Vỡ òa hạnh phúc đến nỗi ngã khuỵ khi được xướng tên trong đêm chung kết 18/2 ở Los Angeles, ảo thuật gia người Singapore thốt lên: "Tôi không thể nói lên lời. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tất cả những gì tôi có thể nói là hãy theo đuổi giấc mơ của các bạn, hãy nỗ lực theo đuổi giấc mơ". Shin cũng thổ lộ rằng, chiến thắng này là may mắn vì anh biết các đối thủ của mình đều là những siêu tài năng.

Shin Lim (phải) đã vượt qua những đối thủ tài năng như nghệ sĩ hát rong Darci Lynne Farmer, ca sĩ Susan Boyle... để giành ngôi vị quán quân.

Kết quả cuộc thi là do khán giả truyền hình trên khắp nước Mỹ bầu chọn. Shin Lim nhận được nhiều phiếu nhất với màn biến hóa các quân bài một cách ngoạn mục và thần bí trước hai vị giám khảo cùng hàng nghìn người xem trong nhà hát. Vào tháng 9/2018, Shin cũng đã trình diễn tiết mục này và giành chiến thắng áp đảo tại cuộc thi tìm kiếm tài năng Mỹ. Sau cuộc thi, anh nổi tiếng khắp thế giới, xuất hiện trong các show truyền hình ăn khách và được ký hợp đồng biểu diễn ở Las Vegas.

Tiết mục ảo thuật của Shin Lim trong đêm chung kết Tiết mục ảo thuật của Shin Lim trong đêm chung kết

Phiên bản Got Talent: The Champions lần đầu được tổ chức đã thu hút 50 thí sinh tham gia, bao gồm nhiều quán quân và những "huyền thoại" trong lịch sử cuộc thi như ca sĩ Susan Boyle, Paul Potts. Sau các vòng loại, 12 tiết mục lọt vào đêm chung kết. "Chúng tôi có thể nói rằng tối nay chúng ta sẽ trao giải cho người giỏi nhất trong số những người giỏi nhất của giỏi nhất", giám khảo Simon Cowell phát biểu. Giám khảo Howie Mandel nhận xét rằng đây là show tuyệt vời chưa từng có: "Màn ảo thuật xuất sắc, âm nhạc xuất sắc, màn trình diễn mạo hiểm xuất sắc và hài kịch xuất sắc...". Nhà vô địch Shin Lim đã nhận được giải thưởng lớn là 1 triệu USD.