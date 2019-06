Taylor Swift chia sẻ trên Instagram một bức ảnh thời thơ ấu, trong đó cô mặc bộ đồ thể thao, ôm quả bóng đầy tự tin như một cầu thủ nhí chuyên nghiệp. Khi ấy, cô bé Taylor trông khá mũm mĩm với khuôn mặt bầu bĩnh. Riêng nụ cười tươi vẫn đặc trưng đến tận bây giờ.

Nữ ca sĩ 29 tuổi đăng bức ảnh để minh họa vui cho video cô chơi bóng trong buổi biểu diễn hôm 3/6. "Tôi đã tập luyện cả đời cho khoảnh khắc này", cô chú thích. Taylor đã ngẫu hứng thể hiện màn tâng bóng trên sân khấu đêm nhạc Wango Tango ở California. Cô vừa hát vừa tung chân dài sút bóng giữa sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả.

Taylor Swift tiết lộ ảnh thời bé mũm mĩm, mê đá bóng Taylor Swift sút bóng trên sân khấu

Taylor sinh năm 1989 tại Wyomissing, bang Pennsylvania, có bố là nhà môi giới chứng khoán và mẹ làm nội trợ. Cô trải qua tuổi thơ êm đềm như bao đứa trẻ khác và từng sống ở một đồn điền trồng cây thông Giáng sinh. Năm 9 tuổi, Taylor bắt đầu học kịch nghệ ở trường, bập bõm sáng tác nhạc. Đến năm 14 tuổi, cô quyết định chuyển đến Nashville để theo đuổi sự nghiệp âm nhạc đồng quê.

Thời mới bước chân vào làng nhạc, Taylor Swift khá mảnh khảnh và theo đuổi phong cách vintage. Cô được mệnh danh là "công chúa nhạc đồng quê". Tuy nhiên từ khi chuyển sang thể loại pop, Taylor "lột xác" với hình ảnh sexy. Nữ ca sĩ chăm chỉ tập gym, giúp cô có đường cong ngày càng nóng bỏng, thoát mác "người đẹp màn hình phẳng" khi xưa.

Taylor biểu diễn tại London vào tháng 5.

Khi phát hành single mới Me! vào tháng 4 vừa qua, Taylor Swift lại biến hóa theo phong cách cá tính, vui tươi. Đó là lý do gần đây cô luôn xuất hiện với những trang phục năng động, rực rỡ. Me! là đĩa đơn chính nằm trong album phòng thu thứ bảy sắp phát hành của Taylor Swift.

Hoài Vũ