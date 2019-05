Taylor Swift ôm vợ của tình cũ

Hai ngôi sao cùng làm khách mời của The Graham Norton Show số phát trên kênh BBC tối 24/5. Vì Taylor Swift từng có thời hẹn hò với Joe Jonas - chồng mới cưới của Sophie Turner, sự xuất hiện của họ thu hút nhiều sự chú ý.

Bước ra sân khấu sau cùng, Taylor Swift thân thiện ôm từng nghệ sĩ của chương trình và người cuối cùng là Sophie Turner. Bộ đôi cười lớn và chạy về phía nhau, dành cho nhau một cái ôm tình cảm. Sau đó, họ nhận ra để kiểu tóc giống nhau.

Taylor Swift ôm Sophie Turner Taylor Swift và Sophie Turner ôm nhau khi cùng tham gia show

Phản ứng của Taylor Swift và Sophie Turner khiến người hâm mộ thích thú. Một người dùng Twitter hóm hỉnh viết: "Thì ra họ không chỉ chung một người đàn ông, họ còn chung một kiểu tóc". Một fan của Taylor bày tỏ sự phấn khích: "Nữ hoàng phương Bắc (ám chỉ nhân vật của Sophie Turner trong phim Game of Thrones) và nữ hoàng của lòng tôi ôm nhau trên show của Graham Norton".

Sophie Turner (ngoài cùng bên trái) và Taylor Swift (ngoài cùng bên phải) chụp hình cùng dàn sao tham gia The Graham Norton Show.

Taylor Swift và Joe Jonas trải qua cuộc tình chóng vánh ba tháng vào cuối năm 2008. Nữ ca sĩ từng kể, cô bị anh "đá" sau cuộc điện thoại 27 giây. Về sau, mối tình của họ trở thành nguồn cảm hứng cho cô trong hai ca khúc Forever and Always, Last Kiss.

Taylor Swift và Joe Jonas yêu nhau từ tháng 7 tới tháng 10/2008.

Sophie Turner gặp và yêu Joe Jonas - người lớn hơn cô 7 tuổi từ cuối năm 2016. Cặp đôi tỏ ra nghiêm túc với chuyện tình này, đính hôn một năm sau đó và bí mật tổ chức đám cưới vào tháng 4 vừa qua. Ngôi sao phim Game of Thrones nhiều lần bày tỏ, chồng mới cưới là người giúp cô vượt qua cuộc khủng hoảng vì trầm cảm trong nghề nghiệp.

Sophie Turner và Joe Jonas thân mật ở nơi công cộng.

Phong Kiều (Theo Cosmopolitan, People)