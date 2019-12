Taylor Swift đoạt 6 giải tại AMAs 0 Nữ ca sĩ 29 tuổi ẵm 6 giải tại American Music Awards, nâng tổng số cúp cô nhận được là 29, vượt kỷ lục của ông hoàng nhạc pop Michael Jackson.

Taylor chiến thắng cả 5 hạng mục cô được đề cử gồm: Nghệ sĩ của năm, Video ca nhạc được yêu thích nhất (You Need to Calm Down), Nghệ sĩ nữ được yêu thích nhất thể loại pop/rock, Album pop/rock được yêu thích nhất (Love), Nghệ sĩ đương đại được yêu thích nhất. Ngoài ra, cô được trao giải Nghệ sĩ của thập kỷ.

Taylor Swift ôm 6 cúp sau lễ trao giải.

Tổng cộng, Taylor Swift đã giành 29 giải AMAs trong sự nghiệp, phá vỡ kỷ lục 24 giải của Michael Jackson. Đến nay, Taylor cũng là nghệ sĩ ẵm hết các giải thưởng âm nhạc lớn của Mỹ từ Grammy đến Billboard, Country Music Awards...

Tại lễ trao giải, Taylor trình diễn các ca khúc mới nhất của cô trong album Love. Ban đầu, ngôi sao sinh năm 1989 định hát các bản hit trong 10 năm sự nghiệp của mình nhưng phải thay đổi vì xung đột vấn đề bản quyền với công ty thu âm cũ.

Taylor biểu diễn trên sân khấu AMAs.

Phát biểu khi lên nhận giải, Taylor nói rằng năm 2019 là một năm gập ghềnh đối với cô: "Có một sự thật rằng năm nay là một năm tuyệt vời nhất của tôi nhưng cũng là một năm khó khăn nhất". Taylor ngụ ý về thành công của album phòng thu thứ 7 mang tên Love - album đầu tiên cô được sở hữu trong sự nghiệp và cú sốc cô bị hãng thu âm cũ bán chóng vánh 6 album cũ cho quản lý tài năng Scooter Braun. Ngoài ra, nữ ca sĩ nhận tin dữ mẹ cô bị ung thư. "Tôi đã trải qua rất nhiều điều, có những thứ tốt, có thứ phức tạp. Thay mặt gia đình, xin cảm ơn sự ủng hộ và yêu thương của mọi người", Taylor tâm sự.

Hoài Vũ