'Tân Ỷ Thiên Đồ Long ký' mới chiếu đã bị chê

Hôm 27/2, phim truyền hình Ỷ Thiên Đồ Long ký phiên bản 2019 chính thức chiếu trực tuyến. Phim được khen ngợi trung thành nguyên tác, tập trung tỉ mỉ nhiều nội dung xoay quanh cặp đôi Trương Thúy Sơn - Ân Tố Tố (cha mẹ của Trương Vô Kỵ) mà các bản phim cũ giản lược. Song cũng vì vậy mà nội dung quá lê thê. Sau 8 tập đầu tiên, nam chính Trương Vô Kỵ vẫn chưa chịu trưởng thành.

Cảnh đánh nhau tập 1 Tân Ỷ Thiên Cảnh đánh nhau trong tập 1 lộ kỹ xảo xấu, lạm dụng slow-motion

Kỹ xảo hình ảnh của phim thiếu tự nhiên, để lộ nhiều chi tiết giả tạo. Các cảnh đấu võ quá lạm dụng kỹ thuật làm chậm hình (slow-motion), vừa sến vừa làm chậm tiết tấu, gây sốt ruột và mất tập trung vào diễn biến trận đánh.

Trần Hân Dư gây sốt với vai diễn mẹ của Trương Vô Kỵ thời trẻ.

Sau ngày ra mắt, ngôi sao gây chú ý nhất của series là Trần Hân Dư đóng vai Ân Tố Tố. Cô được khen sở hữu nhan sắc ngọt ngào. Hân Dư gia nhập showbiz từ năm 2010, góp mặt trong nhiều phim lớn như Bên nhau trọn đời, Độc bộ thiên hạ... nhưng chỉ toàn đóng vai phụ.

Châu Hải My được quan tâm trong phim.

Bên cạnh đó, người đẹp Hong Kong Châu Hải My tiếp tục là gương mặt được quan tâm hàng đầu của bộ phim. Năm 1994, cô tham gia Ỷ Thiên Đồ Long ký do Đài Loan sản xuất với vai Chu Chỉ Nhược. Còn lần này, cô thể hiện nhân vật Diệt Tuyệt sư thái - sư phụ của Chỉ Nhược. Từ khóa "Châu Hải My từ Chu Chỉ Nhược hóa Diệt Tuyệt sư thái" được tìm kiếm nhiều thứ hai trên mạng xã hội Trung Quốc.

Phong Kiều