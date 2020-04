Tài tử 'Triệu phú ổ chuột' chết vì ung thư 0 Biểu tượng của điện ảnh Ấn Độ, nam diễn viên Irrfan Khan, qua đời ngày 29/4 ở tuổi 53 vì một khối u thần kinh nội tiết hiếm gặp.

Công ty quản lý của nam diễn viên Irrfan Khan - Hardly Anonymous Communications - chia sẻ với báo chí: "Chúng tôi phải thông báo với các bạn một tin đáng buồn trong ngày hôm nay. Irrfan Khan đã qua đời. Anh ấy là một tâm hồn đầy nghị lực, một người luôn chiến đấu đến hơi thở cuối cùng và luôn luôn tạo thiện cảm khiến mọi người đến gần hơn với anh ấy".

Diễn viên Irrfan Khan.

Theo CNN, tháng 3/2018, khi khám sức khỏe, Irrfan Khan phát hiện bị một khối u thần kinh nội tiết hiếm gặp (Neuroendocrine tumor), được mô tả là "sự tăng trưởng bất thường bắt đầu trong các tế bào thần kinh của cơ thể", theo Mayo Clinic. Irrfan Khan qua đời, bỏ lại vợ và hai con nhỏ.

Irrfan Khan năm nay 53 tuổi, là biểu tượng của điện ảnh Bollywood. Anh được biết đến với loạt phim Life of Pi, Triệu phú ổ chuột, Life In A... Metro, The Lunchbox, The Amazing Spider-Man, Jurassic World... Đặc biệt, Triệu phú ổn chuột đưa tên tuổi anh ra khỏi biên giới Ấn Độ. Trong phim, Khan đảm nhận vai một cảnh sát điều tra. Bộ phim giành 8 giải Oscar và 7 giải BAFTA. Sau đó, Life of Pi giúp tên tuổi Khan thêm phần nổi tiếng. Trong bộ phim này, anh đảm nhận vai Pi khi trưởng thành, góp phần giúp tác phẩm giành 3 giải Quả cầu vàng và 10 giải Oscar.

Life of Pi trailer Trailer phim "Life of Pi".

Hiện tại, các đạo diễn, bạn bè, đồng nghiệp của Irrfan Khan dành lời chia buồn đến tài tử, mong anh yên nghỉ nơi thiên đường.

Nguyễn Hương (Theo News)