Tài tử Singapore không ghen khi vợ đóng cảnh 'nóng'

Tham gia buổi họp báo phim Daybreak, tài tử Singapore Thích Ngọc Vũ được đề nghị phát biểu cảm xúc quanh việc vợ anh có những cảnh sex nóng bỏng trong tác phẩm mới Last Madame. Thích Ngọc Vũ giải thích: "Tôi và bà xã đã không bàn luận quá chi tiết về quá trình quay, nhưng cô ấy cũng nói trước với tôi rằng sẽ có cảnh 18+ trong phim. Là một diễn viên từng quay cảnh tương tự, ví dụ như hoàn toàn khỏa thân trong 'The Home Song Stories', tôi hiểu sự theo đuổi, hy sinh vì nghệ thuật của người nghệ sĩ. Bạn không thể khỏa thân mà không có lý do. Tôi tin rằng vợ mình có thể tự phán đoán và quyết định đây có phải điều bản thân sẵn sàng làm không. Đối với một nữ diễn viên, một người mẹ và một người phụ nữ dám thực hiện điều này, tôi thực sự tôn trọng cô ấy".

Thích Ngọc Vũ cũng cho biết, thứ anh quan tâm là cảm xúc của vợ chứ không phải cảnh nóng: "Những gì cô ấy nghĩ về nó quan trọng hơn với tôi".

Vi Tú trong một cảnh 18+ của phim mới. Chồng cô (ảnh phải) cho biết không ghen tuông với những cảnh nóng của vợ.

Thích Ngọc Vũ và vợ - diễn viên Bạch Vi Tú - là cặp nghệ sĩ nổi tiếng của Singapore. Họ hẹn hò năm 2013, đến 2014 thì kết hôn. Sau 5 năm gắn bó, đôi vợ chồng có hai con một trai, một gái. Hai vợ chồng hiện đều là gương mặt nổi tiếng của màn ảnh Singapore.

Thích Ngọc Vũ và vợ - diễn viên Bạch Vi Tú.

Cùng sự trở lại màn ảnh của vợ, Thích Ngọc Vũ thời gian này tái xuất với phim mới Bông hồng thép (Daybreak). Trong phim, anh đảm nhận vai một thanh niên lương thiện vì cứu người mà bị kết án. Sau khi ra tù, anh nỗ lực trở thành luật sư giỏi, chuyên giúp đỡ bảo vệ quyền lợi cho người có hoàn cảnh khó khăn.

Đây không phải lần đầu Thích Ngọc Vũ khoác lên mình chiếc áo luật sư. Trước đó anh từng đoạt danh hiệu Nam diễn viên xuất sắc tại Star Awards lần thứ 17 khi đảm nhận vai diễn Lin Leshan trong The Family Court (2002). Chia sẻ về độ khó của vai diễn trong Bông hồng thép, nam diễn viên 42 tuổi nói: "Dù từng đóng vai luật sư, tôi vẫn phải làm việc chăm chỉ, nghiên cứu kỹ kịch bản để có được cảm giác mà mình muốn miêu tả. Luật sư không phải vai diễn dễ dàng vì có quá nhiều lời thoại, mặt khác nhân vật này có rất nhiều cảm xúc, suy nghĩ đan xen".

Ngoài Thích Ngọc Vũ, Bông hồng thép còn có sự tham gia của Nhã Huệ, Trương Diệu Đông, Thẩm Lâm Thần cùng nhiều diễn viên khác. Phim lên sóng HTV7 lúc 12h30 thứ 2 tới thứ 7 từ ngày 30/11.

Nguyễn Hương (Theo News)