Tài tử 'Me Before You' Sam Claflint ly hôn 0 Sam Claflint thông báo chia tay nữ diễn viên Laura Haddock vào ngày 19/8 sau 6 năm gắn bó và có hai người con.

Nam diễn viên 33 tuổi chia sẻ trên Instagram: "Laura và tôi đã quyết định ly thân. Chúng tôi sẽ bước tiếp cuộc sống riêng nhưng với tình yêu, tình bạn và sự tôn trọng sâu sắc dành cho nhau, trong khi tiếp tục đồng hành nuôi con".

Vợ chồng Sam Claflin và Laura Haddock đang ly thân, chuẩn bị ly hôn.

Ngay sau đó, Laura Haddock cũng đăng tải thông báo tương tự lên trang cá nhân. Cặp sao cho biết quyết định chia tay đến từ cả hai phía. Họ từ chối chia sẻ thêm bất kỳ điều gì vấn đề riêng tư này.

Sam Claflin kết hôn với Laura Haddock năm 2013. Cặp sao gặp nhau từ năm 2011 tại buổi casting cho phim My Week with Marilyn. Tài tử Anh gặp tiếng sét ái tình với nữ đồng nghiệp xinh đẹp ngay tại nơi thử vai. Trong cuộc phỏng vấn năm 2012, Sam tiết lộ rằng khi đó anh đã lập tức gọi điện cho người quản lý để kể rằng mình đã gặp được người vợ tương lai.

Cặp đôi gặp nhau và nên duyên từ năm 2011.

Sau khi kết hôn, Sam và Laura lần lượt sinh con trai năm 2015 và con gái năm 2018. Nam diễn viên từng chia sẻ, dù bận rộn quay phim, anh luôn cố gắng dành thời gian nhiều nhất bên gia đình và gọi điện cho vợ con mỗi ngày khi ở xa. Hiện tại, nguyên nhân tan vỡ hôn nhân của cặp sao vẫn chưa được hé lộ.

Sam Claflin sinh năm 1986 tại Suffolk, Anh. Anh là ngôi sao trong nhiều bộ phim như Me Before You; Love, Rosie; Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides hay loạt phim The Hunger Games. Cuối năm nay, anh trở lại màn ảnh rộng với bộ phim Charlie's Angels (Những thiên thần của Charlie) đóng cùng Kristen Stewart.

Laura Haddock hơn Sam Claflin một tuổi, từng nổi tiếng với vai diễn Meredith Quill trong Guardians of the Galaxy hay vai Viviane Wembly trong Transformers: The Last Knight.

Hoài Vũ (Theo Us Weekly)