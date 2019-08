Tài tử 'Hotel Mumbai' bị chỉ trích vì để con mút ngón chân bố

Trong video Armie Hammer đăng tải trên Instagram Story hôm 27/7, con trai anh thích thú mút ngón chân của bố rồi cười nắc nẻ. Nam diễn viên chú thích rằng trò vui này của cậu bé diễn ra tới 7 phút và anh đính kèm hashtag "thú tôn sùng ngón chân thật hay".

Tuy nhiên, video của Armie đã hứng chịu sự chỉ trích dữ dội từ đông đảo những người follow anh trên mạng xã hội. Một người viết: "Armie Hammer không chỉ để con trai mút ngón chân mà còn quay video và đăng trên Instagram". Người khác bình luận: "Hoàn toàn không có gì thú vị cả... Không hề thích hợp mà quá thô thiển. Tại sao anh lại đăng video này và để việc đó diễn ra tới 7 phút?!", "Gọi tôi là kẻ cổ hủ cũng được nhưng tôi không nghĩ chuyện này có gì hay ho. Anh nên bảo cậu bé dừng lại và nói việc mút ngón chân là không tốt. Tôi không dám chắc rằng anh vừa đi tắm và chân sạch sẽ"...

Một số ít fan bênh vực Armie Hammer, cho rằng trẻ con thường hay làm những điều kỳ cục còn hơn thế. "Chắc các bạn chưa có con nhỏ phải không? Tin tôi đi, chúng làm những điều kỳ quặc lắm. Người lớn thì cho rằng chuyện ấy nhạy cảm nhưng đứa trẻ chỉ nghĩ đây là trò vui. Chúng còn cho vô số thứ khác vào miệng cơ", một tài khoản chia sẻ.

Để không gây thêm thị phi, tranh cãi, một ngày sau Armie Hammer đã gỡ bỏ video này. Trong khi đó, vợ anh - ngôi sao truyền hình thực tế Elizabeth Chambers - giải thích: "Nó không kéo dài tới 7 phút đâu, chỉ hơn 5 giây thôi. Con trai chúng tôi thích chơi ngón chân mọi người và khi chia sẻ video này, chúng tôi coi đó như một trò đùa của cậu bé thôi. Tôi đảm bảo với các bạn rằng sự an toàn và sức khỏe của các con luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi".

Armie Hammer và Elizabeth Chambers có hai con, một gái một trai. Cặp đôi kết hôn vào năm 2010 và hiện sống ở Los Angeles.

Armie Hammer, 32 tuổi, là ngôi sao điện ảnh Mỹ, nổi tiếng với các bộ phim như The Social Network, The Lone Ranger, Call Me by Your Name hay gần đây nhất là phim về vụ thảm sát kinh hoàng ở Ấn Độ mang tên Hotel Mumbai.

Hoài Vũ (Theo Metro)