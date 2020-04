Tài tử gạo cội TVB ngoại tình 0 Hong KongDiễn viên 60 tuổi Đới Chí Vỹ bị bắt gặp tay trong tay với một cô gái trẻ xinh đẹp tên Candy ở khu Repulse Bay hôm cuối tuần.

Cả tài tử họ Đới và cô gái đều đeo khẩu trang kín, tuy nhiên cứ khi nào vắng vẻ, hai người rất tình tứ. Đến chỗ đông người, họ lại buông tay ra, giữ khoảng cách. Khi hoàng hôn buông, hai người chia tay nhau, ai về nhà nấy.

Một nguồn tin cho hay cô gái mà tài tử họ Đới hẹn hò làm cùng công ty bảo hiểm với anh. Cả hai trúng tiếng sét ái tình công sở và thường xuyên cặp kè. Dù vậy, để tránh bị soi mói, họ thường chọn địa điểm gặp gỡ xa nơi làm. Sau khi hẹn hò ăn trưa, họ cũng về công sở riêng rẽ.

Nam diễn viên Đới Chí Vỹ và bạn gái.

Phóng viên liên lạc hỏi Đới về chuyện hẹn hò cô gái trẻ, anh không trả lời. Cánh ký giả sau đó đến nhà tài tử để phỏng vấn, anh tỏ ra tức giận, nói bị xâm phạm đời tư. Anh lấy điện thoại quay các phóng viên và tuyên bố sẽ gọi cảnh sát.

Theo truyền thông Hong Kong, dù cặp kè bí mật với cô gái trẻ, cứ đúng giờ Đới Chí Vỹ vẫn đều đặn về ăn tối với vợ.

Đới Chí Vỹ năm nay 60 tuổi. Hai con của anh đều đã tốt nghiệp đại học. Anh nổi tiếng trên màn ảnh TVB sau 30 năm hoạt động ở nhà đài, chủ yếu với các vai phản diện trong Police Cadet '84, At The Threshold of an Era, When Heaven Burns... Năm 2012, Đới Chí Vỹ chính thức chia tay nghiệp diễn xuất và chuyển hướng sang làm bảo hiểm. Với công việc này, anh trở thành đại lý cấp cao, kiếm được nhiều tiền.

Đới Chí Vỹ từng là gương mặt quen trên các phim TVB.

Cô Candy sau khi lộ ảnh hẹn hò với Đới Chí Vỹ đã lập tức khoá Instagram cá nhân. Cô được cho là đã có chồng.

Nguyễn Hương (Theo ON)