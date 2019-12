Tài tử Cha In Ha qua đời ở tuổi 27 0 Hàn QuốcThi thể diễn viên kiêm thành viên nhóm Surprise U Cha In Ha vừa được người quản lý phát hiện tại nhà riêng của anh.

Tờ Enews 24 đưa tin, công ty quản lý của Cha In Ha chiều 2/12 xác nhận anh qua đời. Phía này cho biết cơ quan điều tra đang tìm hiểu nguyên nhân cái chết. Chi tiết về sự ra đi của nam diễn viên trẻ không được tiết lộ.

Trước đó, trên trang cá nhân, Cha In Ha vẫn chia sẻ những hình ảnh đời thường, không hề có dấu hiệu khác thường. Tin anh qua đời khiến mọi người không khỏi sốc.

Nam diễn viên Cha In Ha.

Cha In Ha sinh năm 1992, khởi nghiệp năm 2017 với bộ phim You, Deep Inside of Me. Anh tham gia vai phụ trong một số phim như Temperature of Love, Wok of Love, Clean with Passion for Now, The Banker... Gần đây nhất, anh đóng vai phụ trong phim Love With Flaws cùng Ahn Jae Hyun và Oh Yeon Seo.

Showbiz Hàn gần đây chứng kiến sự ra đi liên tục của nhiều nghệ sĩ trẻ, có Goo Hara, Sulli, nguyên nhân được cho là trầm cảm. Việc các nghệ sĩ trẻ tìm tới cái chết gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự khắc nghiệt của làng giải trí.

Nguyễn Hương (Theo News)