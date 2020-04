Tài sắc bà xã kém 17 tuổi của So Ji Sub

Jo Eun Jung trở thành cái tên được tìm kiếm nhiều, sau khi So Ji Sub công bố thông tin kết hôn với cô hôm 7/4. Nữ MC được đánh giá cao về nhan sắc, tài năng, đồng thời được lòng fan của So Ji Sub. Phần lớn khen họ rất xứng đôi, dù chênh 17 tuổi.

Jo Eun Jung là phát thanh viên của đài SBS. Cô theo học Đại học Nữ sinh Ewha, chuyên ngành khiêu vũ. Lựa chọn này xuất phát từ niềm đam mê những bước nhảy từ khi Eun Jung còn nhỏ. Sau khi ra trường, cô ra mắt với tư cách là phát thanh viên của Ongamenet (OGN), sau đó chính thức trở thành phóng viên của SBS từ 2016.