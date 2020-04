Taeyeon SNSD đau lòng vì bà và bố mất nối tiếp 0 Bà của Taeyeon, thành viên nhóm Girls' Generation qua đời tại viện dưỡng lão do tuổi cao, sức yếu.

Trên Instagram chiều 19/4, Taeyeon đăng bức ảnh đen trắng cô ngồi bên bà và nắm lấy tay bà, kèm theo dòng chữ: "Cháu yêu bà rất nhiều. Chúng ta sẽ gặp nhau trong giấc mơ".

Một số nguồn tin cho hay bà của Taeyeon tuổi cao, sức yếu, nhiều năm nay đã được điều trị trong trại dưỡng lão dành cho người cao tuổi. Thi thoảng, nữ ca sĩ vẫn tranh thủ thời gian đến thăm bà. Hiện tại, công ty quản lý của Taeyeon là SM Entertainment vẫn chưa lên tiếng về tin buồn của gia đình nữ ca sĩ.

Taeyeon đăng ảnh tưởng nhớ bà trên trang cá nhân.

Taeyeon trải qua hai lần mất người thân đầu năm nay. Tháng ba vừa rồi, bố cô qua đời vì đau tim, ông mất vào đúng ngày sinh của con gái 9/3. Nữ ca sĩ đã trải qua một giai đoạn nỗ lực để vực lại tinh thần, hiện tại lại tiếp nhận tin xấu từ người thân. Bạn bè, người hâm mộ đều động viên cô cố gắng vượt qua nỗi đau lòng này. Một số nguồn tin cho hay tinh thần Taeyeon vốn bất ổn, nên khi người thân qua đời, cô càng đau lòng hơn.

Nữ ca sĩ Taeyeon.

Taeyeon sinh năm 1989 ở Jeonju, tỉnh Jeollabuk. Cô còn có một anh và một em gái. Gia đình phát hiện, bồi dưỡng khả năng ca hát của cô từ bé. Năm 13 tuổi, cha mẹ mỗi tuần đưa cô tới Seoul để học thanh nhạc. Năm 2007, cô ra mắt với tư cách trưởng nhóm SNSD. Những năm gần đây, Taeyeon đẩy mạnh hoạt động solo. Cô từng phát hành các album My Voice, This Christmas: Winter is Coming... Người đẹp tổ chức nhiều liveshow tại châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản, Hong Kong, Thái Lan...

MV 'Fine' của Taeyeon Taeyeon trong MV "Fine"

Nguyễn Hương (Theo News)