Tae Oh 'Thế giới hôn nhân' ngoại tình với vợ cũ 0 Cuối tập 12 phim 'Thế giới hôn nhân', cặp đôi đã ly dị Tae Oh - Sun Woo xảy ra tình một đêm, Tae Oh muốn 'gương vỡ lại lành' nhưng Sun Woo không đồng ý.

Sau nhiều cuộc đối đầu căng thẳng, mối quan hệ giữa hai nhân vật chính dần tốt đẹp hơn. Sun Woo (Kim Hee Ae đóng) cho lời khai giả với cảnh sát, chứng minh Tae Oh (Park Hae Joon đóng) không có mặt tại hiện trường án mạng ở nhà ga. Điều này làm Tae Oh có phần cảm động và bối rối với tình cảm dành cho vợ cũ. Trong khi đó, anh và vợ mới - "tiểu tam" Da Kyung (Han So Hee đóng) ngày càng đánh mất tiếng nói chung.

Da Kyung bịa chuyện con trai là gánh nặng đối với Sun Woo, khiến Joon Young - con trai của Sun Woo và Tae Oh rời nhà mẹ, dọn đến sống với bố. Cùng lúc đó, Da Kyung tìm tài liệu du học, với mục đích đưa Joon Young rời khỏi Hàn Quốc. Phát hiện chuyện này, Tae Oh nổi giận, cãi nhau với Da Kyung. Trong hơi men, anh đến gặp Sun Woo. Hai người trò chuyện về hôn nhân, trách cứ nhau vì những lỗi lầm trong quá khứ. Không thể phủ nhận được tình cảm vẫn còn dành cho nhau, họ quấn lấy nhau.

'Thế giới hôn nhân' tập 12 cut Cảnh phim tình một đêm của Sun Woo và Tae Oh

Đây là tình huống cao trào mà hai diễn viên chính đã "cảnh báo" khán giả từ trước. Park Hae Joon cho hay anh áp lực khi thực hiện cảnh này, thở phào nhẹ nhõm sau khi hoàn thành. Kim Hee Ae thì tiết lộ đạo diễn Mo Wan Il là người rất kiệm lời khen diễn viên. Vậy mà sau khi quay xong cảnh kết của tập 12, anh đã khen ngợi cặp diễn viên làm tốt. Nghe vậy, Kim Hee Ae thấy vui và yên tâm.

Hai diễn viên chính Kim Hee Ae và Park Hae Joon trong buổi họp báo chia sẻ về cảnh kết tập 12.

Trái với kỳ vọng của hai diễn viên chính, cảnh phim gây ra tranh cãi trái chiều đối với fan Việt. Nhiều người bày tỏ thất vọng với nữ chính Sun Woo, bởi sau bao tổn thương và nỗ lực trả thù, cô lại yếu mềm trước người đàn ông từng phụ bạc mình. Một số người hy vọng Sun Woo cũng giống như nữ chính trong bản phim gốc của Anh quốc, cố tình "lên giường" với chồng cũ để trả thù "tiểu tam". Cái kết của tập 12 được bình luận là "cú cua xe khét lẹt của biên kịch", nằm ngoài tưởng tượng của số đông người xem.

Đúng như nhận xét của đa phần khán giả, tập 12 lê thê, nội dung ít và kém hấp dẫn, là tập phim yếu nhất từ đầu tới giờ. Trong dàn nhân vật của phim, Da Kyung được xây dựng ngày càng mờ nhạt, vai trò yếu, đánh mất khí chất "tiểu tam mạnh nhất trên màn ảnh", nhu nhược và ngu ngốc, không đủ sức đối đầu với nữ chính Sun Woo.

Han So Hee vai "tiểu tam".

Hay nhất trong tập này là tình huống "chị đại" Sun Woo dằn mặt phu nhân của một vị nghị sĩ - người tung tin đồn cô giết người tình khiến con trai cô tổn thương. Ngoài ra, câu chuyện của cặp đôi phụ Jae Hyuk (Kim Min Young đóng) và Ye Rim (Park Sun Young đóng) khá thú vị. Không cam tâm ly hôn với Ye Rim, người chồng một thời trăng hoa là Jae Hyuk kiên trì đeo bám cô, cố gắng "cưa đổ" cô lại từ đầu.

Jae Hyuk nỗ lực hàn gắn với Ye Rim.

'Thế giới hôn nhân' tập 12 cut 2 "Chị đại" Sun Woo dằn mặt người đàn bà nhiều chuyện

Thế giới hôn nhân chỉ còn 4 tập cuối phát sóng vào các ngày 8 - 9 - 15 - 16/5. Ở tập sau, vợ chồng Sun Woo - Tae Oh sẽ phát hiện con trai có tật ăn cắp vặt và Sun Woo tiếp tục trăn trở việc rời khỏi thành phố.

Phong Kiều